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  • В среду в Эстонии произошло землетрясение

В среду в Эстонии произошло землетрясение

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Землетрясение в Лихула

ФОТО: Eesti geoloogiateenistus

В минувшую среду, 13 июня, в 13.59 недалеко от Лихула, в волости Ляэнеранна, было зафиксировано третье за этот год землетрясение на территории Эстонии.

По данным портала Lääne Elu, глубина землетрясения составила 4 километра, а магнитуда – 1 балл. Предыдущее землетрясение зафиксировали в Хаапсалу 4 марта, тогда его глубина составила 1 километр, а магнитуда 1,7 баллов.

Регион Хаапсалу-Хийумаа-Вормси традиционно считается сейсмически активным, и землетрясения там происходили уже не один раз.

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