В среду в Эстонии произошло землетрясение
15. июнь 2018, 10:38
В минувшую среду, 13 июня, в 13.59 недалеко от Лихула, в волости Ляэнеранна, было зафиксировано третье за этот год землетрясение на территории Эстонии.
По данным портала Lääne Elu, глубина землетрясения составила 4 километра, а магнитуда – 1 балл. Предыдущее землетрясение зафиксировали в Хаапсалу 4 марта, тогда его глубина составила 1 километр, а магнитуда 1,7 баллов.
Регион Хаапсалу-Хийумаа-Вормси традиционно считается сейсмически активным, и землетрясения там происходили уже не один раз.