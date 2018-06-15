пт, 15.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Самолет «airBaltic» совершил вынужденную посадку в Копенгагене

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет airBaltic.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

На этой неделе самолет латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» совершил вынужденную посадку в Копенгагене после того, как в салоне появился запах дыма, подтвердила агентству ЛЕТА представитель «airBaltic» Алисе Бриеде.

Самолет летел из Риги в Амстердам. Никому из пассажиров помощь врача не потребовалась. Рейс был отменен.

Бриеде сообщила, что первоначальное обследование самолета было проведено сразу после посадки, констатированы небольшие дефекты, которые в ближайшее время будут устранены.

«airBaltic» принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ