Там не должно было этого быть: ремонт на Гонсиори затягивается из-за неожиданной находки

Речь идет об участке на улице Гонсиори, где работы были начаты раньше всего – от улицы Манеэжи до улицы Пронкси. Одно из местных заведений общепита, китайский ресторан Pekingi Part, вскоре после начала строительства окончательно закрылся. Вот-вот испустят дух и другие кафе на этой улице.

Хуже всего то, что если в начале предпринимателям обещали, что на этом участке Гонсиори работы будут завершены к Иванову дню, то неожиданно сроки сдвинулись на два месяца.

“Уже с марта люди сюда не приходили, потому что все видят бардак на улице, и думают, что сюда вообще не пройти. Теперь же TREV-2 объявила, что работы завершатся только в августе. Для нас это большая проблема, поскольку июль всегда был для нашего ресторана месяцем с самой высокой посещаемостью, в течение которого здесь бывает много интуристов», - сказала директор Best Pizza Buffet Тийа Шапель.

Вчера во время обеда пиццерия была пуста. Обычно во время обеда в рабочие дни здесь бывает 50-100 посетителей. За полчаса, которые журналист Postimees находился там, в дверь вошел лишь один курьер. Зашли было три туриста, но, увидев пустой зал, развернулись и ушли.

“Пару дней назад к нам должна была прийти группа на несколько десятков человек из Финляндии. Там были люди, которым для передвижения нужны ходунки. И они не пошли сюда, потому что думали, что не пройдут, - сказала Шапель. – Мы приготовили еду для всей группы, а они не сообщили, что не придут, и все пошло на выброс”.

Туристы обходят кругом

Если взглянешь на угол Гонсиори и Манеэжи, не будешь удивляться, что турист ищет другой путь. На ограждении есть табличка, которая говорит, что пешеходы могут здесь пройти, но улица завалена щебнем. Местные жители, очевидно, там проходят, чтобы не делать большой крюк, а туристы ищут другие маршруты.

Фирма попросила у города помощи, поскольку из-за строительства очень многие потеряли деньги. В ответ прислали выдержку из закона, согласно которой город не обязан компенсировать такие убытки.

По словам Ирины Кримановой, владелицы Bar-Buffeé Nikolay, находящегося по соседству, дорожное строительство нанесло по фирме серьезный удар.

“У нас очень успешная фирма, жители Таллинна нас очень любят. Мы славимся своими вкусными пирогами”, - сказала она.

Криманова поначалу думала, что время дорожного строительства надо просто пережить, учтя недополученный доход, но теперь выясняется, что период страданий затягивается гораздо дольше обещанного.

“Работы, которые должны были завершиться к Иванову дню, будут выполнены лишь в сентябре. Сначала строители говорили, что конец работы откладывается на две недели. Потом сказали, что сделают к началу августа. Теперь говорят уже о сентябре”, - рассказала она.