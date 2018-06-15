Там не должно было этого быть: ремонт на Гонсиори затягивается из-за неожиданной находки

- Обещали закончить к Иванову дню, но затянули
- Кафе и рестораны оказались под угрозой
- С помощью георадара все можно было сделать гораздо быстрее
Руководители фирм, находящихся около перекопанной улицы Гонсиори, напрасно выглядывают из окна: оттуда им видны лишь одинокие рабочие, занятые строительством дороги, пишет Postimees.
Речь идет об участке на улице Гонсиори, где работы были начаты раньше всего – от улицы Манеэжи до улицы Пронкси. Одно из местных заведений общепита, китайский ресторан Pekingi Part, вскоре после начала строительства окончательно закрылся. Вот-вот испустят дух и другие кафе на этой улице.
Хуже всего то, что если в начале предпринимателям обещали, что на этом участке Гонсиори работы будут завершены к Иванову дню, то неожиданно сроки сдвинулись на два месяца.
“Уже с марта люди сюда не приходили, потому что все видят бардак на улице, и думают, что сюда вообще не пройти. Теперь же TREV-2 объявила, что работы завершатся только в августе. Для нас это большая проблема, поскольку июль всегда был для нашего ресторана месяцем с самой высокой посещаемостью, в течение которого здесь бывает много интуристов», - сказала директор Best Pizza Buffet Тийа Шапель.
Вчера во время обеда пиццерия была пуста. Обычно во время обеда в рабочие дни здесь бывает 50-100 посетителей. За полчаса, которые журналист Postimees находился там, в дверь вошел лишь один курьер. Зашли было три туриста, но, увидев пустой зал, развернулись и ушли.
“Пару дней назад к нам должна была прийти группа на несколько десятков человек из Финляндии. Там были люди, которым для передвижения нужны ходунки. И они не пошли сюда, потому что думали, что не пройдут, - сказала Шапель. – Мы приготовили еду для всей группы, а они не сообщили, что не придут, и все пошло на выброс”.
Туристы обходят кругом
Если взглянешь на угол Гонсиори и Манеэжи, не будешь удивляться, что турист ищет другой путь. На ограждении есть табличка, которая говорит, что пешеходы могут здесь пройти, но улица завалена щебнем. Местные жители, очевидно, там проходят, чтобы не делать большой крюк, а туристы ищут другие маршруты.
Фирма попросила у города помощи, поскольку из-за строительства очень многие потеряли деньги. В ответ прислали выдержку из закона, согласно которой город не обязан компенсировать такие убытки.
По словам Ирины Кримановой, владелицы Bar-Buffeé Nikolay, находящегося по соседству, дорожное строительство нанесло по фирме серьезный удар.
“У нас очень успешная фирма, жители Таллинна нас очень любят. Мы славимся своими вкусными пирогами”, - сказала она.
Криманова поначалу думала, что время дорожного строительства надо просто пережить, учтя недополученный доход, но теперь выясняется, что период страданий затягивается гораздо дольше обещанного.
“Работы, которые должны были завершиться к Иванову дню, будут выполнены лишь в сентябре. Сначала строители говорили, что конец работы откладывается на две недели. Потом сказали, что сделают к началу августа. Теперь говорят уже о сентябре”, - рассказала она.
“Почему не нанимают больше работников, чтобы сделать эту работу быстрее? Как раз сегодня (вчера – прим. ред.) выглянула из окна и увидела двух рабочих, один из которых спал в кабине экскаватора. В то же время все здешние предприятия страдают».
Криманова добавила, что фирма попросила у города помощи, поскольку из-за строительства очень многие потеряли деньги. В ответ прислали выдержку из закона, согласно которой город не обязан компенсировать такие убытки.
“Мне нужно платить аренду и людям зарплату, но дохода сейчас практически нет», - пожаловалась хозяйка. С подобными проблемами в мэрию обращались и другие предприниматели, однако ничего утешительного им не ответили. По словам руководителя отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, когда строители вонзили ковши в землю, их ждал настоящий сюрприз: все было заполнено кабелями и трубами, которых по документам там не должно было быть.
“Сегодня под землей будут установлены современные узлы, переходники, шаровые краны. Их надо будет соединить со старыми трубами, а это непросто. Кроме того, эти старые коммуникации – не стандартные вещи советских времен, наличие которых можно было бы предугадать, местами там совершенно космические решения”, - пояснил он.
“Так что придется заказывать трубы, переходники и прочие детали, а на заводе может быть очередь. Это не так, что утром ты делаешь заказ, а вечером его получаешь”, - сказал Рюйтельмаа.
По словам директора проекта улицы Гонсиори Арто Лилля, у сторонних наблюдателей действительно может возникнуть впечатление, что на объекте особенно никто не работает.
“До тех пор, пока строитель занимается подземными вещами, у всех складывается впечатление, что мы ничего не делаем. Но под одним домом идет строительство газопровода, под другим строят систему водостока, что-то все время происходит. На следующей неделе начнется и строительство дороги, что будет больше бросаться в глаза”, - пообещал он.
Первую попытку мы хотим сделать при ремонте улицы Суур-Сыямыэ, тендер на который будет объявлен в ближайшее время.
Нужная машина прибыла слишком поздно
При реконструкции улицы Гонсиори планировалось использовать георадар, который достаточно точно показал бы, что и где находится под землей, но из-за неблагоприятного стечения обстоятельств георадары прибыли в Таллинн с опозданием.
Член правления Georadar OÜ Олав Харьо рассказал, что изначально планировалось использовать устройство именно при строительстве улицы Гонсиори, но георадары прибыли из-за границы, когда улица уже была перекопана.
“Большим георадаром можно было бы просканировать участок Гонсиори между Манеэжи и Пронкси за пару часов, плюс обработка данных. Говорят, что с большим георадаром один день уходит на сканирование и неделя на обработку данных”, - сказал он.
В мэрии изучением данных подземных сооружений в 3D занимается консультант Прийт Вилльбах, который заметил, что заказ услуги георадара обошелся бы городу в определенную сумму, но в итоге дал бы существенную экономию при реконструкции дороги.
“Прежде всего, мы должны убедиться, что это нормально работает. Первую попытку мы хотим сделать при ремонте улицы Суур-Сыямыэ, тендер на который будет объявлен в ближайшее время. Мы впишем использование георадара в условия тендера. Возможно, он также будет использован в целях тестирования при строительстве Рейди-теэ”, - сказал Вилльбах.