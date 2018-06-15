Полезно знать: 10 обязательных вещей для аптечки туриста

Идет ли речь о туристической поездке в своей стране, походе за границей или просто отдыхе в городе, всегда полезно задумываться и о лекарствах, которые берутся в отпуск. Фармацевт аптеки Benu Реэт Лайсаар приводит список самых важных медикаментов, которые должны быть в аптечке в поездке и разъясняет, в каких случаях эти лекарства необходимы.
Собирая аптечку для туристической поездки, необходимо помимо личных нужд и потребностей учитывать и климат страны, если речь идет о туре за рубеж, а также и возможности местной медицины на месте в случае возникновения неприятностей.
В туристическую аптечку необходимо положить следующие аптечные товары:
1. Обезболивающие препараты — в таблетках или же в иной форме, исходя из возраста.
2. Пластыри для ран разного размера.
3. Антисептик для дезинфекции кожи.
4. Гель от ожогов.
5. Таблетки от кишечных вирусов и других проблем, связанных с изменением микрофлоры кишечника или же препараты, содержащие молочнокислые бактерии (пробиотики).
6. Таблетки от аллергии.
7. Морская вода для полоскания или увлажнения носа.
8. Пинцет или щипцы для удаления клещей.
9. Средства, отпугивающие клещей и комаров.
10. Защита от солнца.
Жаропонижающие и обезболивающие препараты обязательно должны быть с собой, потому что головная боль может возникнуть как от нехватки воды, жары, так и от излишнего потребления алкоголя. Колебания температур могут привести к простуде. В случае сильных болей стоит употребить парацетамол или ибупрофен. Для легкой простуды стоит взять с собой препараты от насморка и кашля.
В случае травмы необходимо помнить о том, что заживает только чистая рана. В поездку стоит взять специальное средство для промывания ран, которое можно брызгать прямо на рану. Если рана не маленькая, то не стоит держать ее открытой или же допускать возникновения корки. В этом случае заживление проходит хуже и велика вероятность появления рубцовой ткани. Рану необходимо покрыть пластырем подходящего размера и менять его ежедневно. Водоустойчивые гидрогелевые и силиконовые пластыри могут быть на ране до недели.
Если случится вывих или растяжение, необходим пакет с чем-то холодным и обезболивающий гель. Место повреждения стоит на пару дней зафиксировать эластичным бинтом, что поможет быстрому заживлению.
Ожоги могут случиться при разведении костра или же приготовлении пищи на гриле, но также и от излишнего солнца. Первая помощь в таких случаях — специальный гель на основе воды и масла чайного дерева. Для остужения ожога нельзя использовать холодный спрей или охлаждающий гель, поскольку они препятствуют выходу жара из более глубоких слоев. Средства помощи при ожогах обязательно должны быть в аптечке туриста, если поездка проходит с детьми. Увы, но именно с детьми чаще всего происходят несчастья, поскольку в игровом азарте наставления о безопасном поведении быстро забываются.
Непривычное питание может спровоцировать разные проблемы с пищеварением — вздутие живота, понос или запор, изжогу и боли в животе. От поноса помогут таблетки угля или же таблетки и капсулы содержащие лоперамид. Для предотвращения проблем с пищеварением рекомендуется за неделю до поездки начинать употреблять пробиотики и продолжать их прием во время путешествия. Молочнокислые бактерии помогают сбалансировать микрофлору желудочно-кишечного тракта и препятствуют росту вызывающих заболевания бактерий.
Почему в поездку необходимо брать и антигистаминные препараты? Таблетки от аллергии стоит взять и тем, у кого раньше не наблюдались ее симптомы. Аллергический приступ может случиться от неизвестного продукта, бытовой химии, укуса насекомого, одноразовых скатертей или даже от материала напольного покрытия в отеле. Зуд кожи может спровоцировать более сильную реакцию и еще более интенсивный зуд, что может закончиться по-настоящему мешающим и долго длящимся кожным воспалением. Если вы находитесь в поездке в теплых странах и у вас случается сильный насморк от, например, климатических установок, то стоит также употребить антигистаминные препараты, которые способны смягчить отечность слизистой носа.
Раствор морской соли для полоскания носа также является хорошим средством как в случае резко начавшегося вирусного насморка, так и при насморке, вызванным пыльцой во время цветения растений. Различные назальные спреи — это эффективные помощники для прочистки носовых путей от вирусов и аллергенов.
В дорожной сумке должны быть аэрозоли от клещей и комаров, а также и средства для смягчения последствий укусов комаров. Для оперативного удаления клещей необходимы специальный пинцет или щипцы.
Обязательно в поездку возьмите препараты, предотвращающие или снижающие последствия солнечных ожогов. Неважно — ваш путь лежит в теплую страну или на лыжный курорт в горы — солнечный крем с фактором как минимум 30 UV должен быть с собой. Думая о детях, необходимо выбирать крема с более высоким уровнем защиты и использовать крем после загара.
До поездки в места с повышенным риском стоит обязательно за 4-6 недель посетить для консультации своего семейного врача. Семейный врач или медсестра могут дать совет и на тему обязательных прививок в отношении того или иного региона.