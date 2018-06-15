Полезно знать: 10 обязательных вещей для аптечки туриста

Собирая аптечку для туристической поездки, необходимо помимо личных нужд и потребностей учитывать и климат страны, если речь идет о туре за рубеж, а также и возможности местной медицины на месте в случае возникновения неприятностей.

В туристическую аптечку необходимо положить следующие аптечные товары:

1. Обезболивающие препараты — в таблетках или же в иной форме, исходя из возраста.

2. Пластыри для ран разного размера.

3. Антисептик для дезинфекции кожи.

4. Гель от ожогов.

5. Таблетки от кишечных вирусов и других проблем, связанных с изменением микрофлоры кишечника или же препараты, содержащие молочнокислые бактерии (пробиотики).

6. Таблетки от аллергии.

7. Морская вода для полоскания или увлажнения носа.

8. Пинцет или щипцы для удаления клещей.

9. Средства, отпугивающие клещей и комаров.

10. Защита от солнца.

Жаропонижающие и обезболивающие препараты обязательно должны быть с собой, потому что головная боль может возникнуть как от нехватки воды, жары, так и от излишнего потребления алкоголя. Колебания температур могут привести к простуде. В случае сильных болей стоит употребить парацетамол или ибупрофен. Для легкой простуды стоит взять с собой препараты от насморка и кашля.

В случае травмы необходимо помнить о том, что заживает только чистая рана. В поездку стоит взять специальное средство для промывания ран, которое можно брызгать прямо на рану. Если рана не маленькая, то не стоит держать ее открытой или же допускать возникновения корки. В этом случае заживление проходит хуже и велика вероятность появления рубцовой ткани. Рану необходимо покрыть пластырем подходящего размера и менять его ежедневно. Водоустойчивые гидрогелевые и силиконовые пластыри могут быть на ране до недели.

Если случится вывих или растяжение, необходим пакет с чем-то холодным и обезболивающий гель. Место повреждения стоит на пару дней зафиксировать эластичным бинтом, что поможет быстрому заживлению.

Ожоги могут случиться при разведении костра или же приготовлении пищи на гриле, но также и от излишнего солнца. Первая помощь в таких случаях — специальный гель на основе воды и масла чайного дерева. Для остужения ожога нельзя использовать холодный спрей или охлаждающий гель, поскольку они препятствуют выходу жара из более глубоких слоев. Средства помощи при ожогах обязательно должны быть в аптечке туриста, если поездка проходит с детьми. Увы, но именно с детьми чаще всего происходят несчастья, поскольку в игровом азарте наставления о безопасном поведении быстро забываются.