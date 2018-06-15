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  • «Сегодня у саудовского принца появилось одиннадцать новых любимых мужей»: разгромная победа российской сборной разошлась на мемы

«Сегодня у саудовского принца появилось одиннадцать новых любимых мужей»: разгромная победа российской сборной разошлась на мемы

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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Российские пользователи Сети бурно отреагировали на победу сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.

А вот так на результат матча отреагировал известный журналист Василий Уткин:

Вот так, по мнению паблика Troll Football, выглядела оборона сборной Саудовской Аравии по футболу:

Принца жалко...

ФОТО: скриншот с vk.com

ФОТО: скриншот с vk.com

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