«Сегодня у саудовского принца появилось одиннадцать новых любимых мужей»: разгромная победа российской сборной разошлась на мемы
15. июнь 2018, 10:53
Российские пользователи Сети бурно отреагировали на победу сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.
А вот так на результат матча отреагировал известный журналист Василий Уткин:
А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией?— Василий Уткин (@radioutkin) 14 июня 2018 г.
Вот так, по мнению паблика Troll Football, выглядела оборона сборной Саудовской Аравии по футболу:
Saudi Arabia’s defense against Russia— Troll Football (@TrollFootball) 14 июня 2018 г.
(🎥: @akeymdonz )pic.twitter.com/aqpGLGmGhM
Начали ЧМ хорошо. Когда подъедут Овечкин, Малкин и Ковальчук, то появятся шансы на медаль— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 июня 2018 г.
Принца жалко...
Очки после первого матча чемпионата мира:— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 14 июня 2018 г.
🇷🇺Россия - 3 очка
🇧🇷Бразилия - 0 очков
🇦🇷Аргентина - 0 очков
(...)
🇩🇪Германия - 0 очков
Агенту Головина пришла первая платёжка из Турина pic.twitter.com/fWdwuAljT8— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 14 июня 2018 г.