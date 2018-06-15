«Русская школа Эстонии»: русские дети снова становятся объектом экспериментов

В то время как эффект от таких экспериментов не совсем изучен и их результаты далеко не однозначны (вплоть до логопедических и психологических проблем), Министерство как всегда «на ура» принимает решения, не рассмотрев вопрос всесторонне, и без консультаций с представителями организаций национальных меньшинств, как это рекомендуют международные правозащитные акты, сказано в пресс-сообщении организации.

Также не понятно, почему русские дети (теперь уже с трех лет) снова становятся объектом экспериментов эстонских политиков. Опять забываются интересы самого ребенка и интересы родителей. Ссылки на какие-то опросы не могут быть основанием для таких кардинальных изменений во всей системе дошкольного образования. Эксперимент над ребенком может происходить только с согласия егородителей, а не по желанию таинственных участников опроса.