«Русская школа Эстонии»: русские дети снова становятся объектом экспериментов

НКО «Русская школа Эстонии» выражает свою озабоченность планами Министерства образования и науки усилить преподавание эстонского языка в русских детских садах.
В то время как эффект от таких экспериментов не совсем изучен и их результаты далеко не однозначны (вплоть до логопедических и психологических проблем), Министерство как всегда «на ура» принимает решения, не рассмотрев вопрос всесторонне, и без консультаций с представителями организаций национальных меньшинств, как это рекомендуют международные правозащитные акты, сказано в пресс-сообщении организации.
Также не понятно, почему русские дети (теперь уже с трех лет) снова становятся объектом экспериментов эстонских политиков. Опять забываются интересы самого ребенка и интересы родителей. Ссылки на какие-то опросы не могут быть основанием для таких кардинальных изменений во всей системе дошкольного образования. Эксперимент над ребенком может происходить только с согласия егородителей, а не по желанию таинственных участников опроса.
«Нездоровая тенденция подгонять всех русских детей под один заданный Министерством образования и науки стандарт и, в то же время, разговоры про «расширение индивидуального подхода», как-то не соответствуют друг другу. При этом следует заметить, что за 27 лет независимости Эстонии эксперименты с «погружением» и т. п. проводятся только в русских школах и детских садах. Эстонские школы и детские сады Министерство предусмотрительно не трогает. Ведь так и министерское кресло можно потерять», - говорится в пресс-релизе.