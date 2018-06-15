Дизельный скандал: Volkswagen оштрафовали на миллиард евро

В результате ненадлежащего надзора Volkswagen за отделом по развитию двигателей в мире было продано около 10,7 млн автомобилей концерна с дизельными двигателями с незаконным программным обеспечением, заключила прокуратура, пишет DW.com. Представители концерна выразили надежду, что окончание этого процесса окажет "положительное влияние на иные юридические процедуры, проводимые в Европе в отношении Volkswagen". Автоконцерн отказывается от каких-либо дальнейших правовых шагов, признает свою вину и обязан в течение шести недель со дня принятия решения перевести всю сумму штрафа в бюджет федеральной земли Нижняя Саксония (здесь, в Вольфсбурге, находится штаб-квартира и головной завод Volkswagen. - Ред.).