Банк Эстонии: историческое решение ЕЦБ скажется на эстонской экономике

“Хотя у нас нет своих государственных облигаций, наши процентные ставки определяются в Европе. У нас действует принцип сообщающихся сосудов, и если еврибор низкий, то снижается и связанная с ним наша процентная ставка по жилищным кредитам. Влиял и валютный курс. Так что некоторое время это стимулировало и эстонскую экономику. Если теперь мы будем выходить из программы, это должно несколько уменьшить этот стимул». – пояснил Ханссон.