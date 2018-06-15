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Банк Эстонии: историческое решение ЕЦБ скажется на эстонской экономике

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Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS/Scanpix

Президент Банка Эстонии и член совета Европейского центробанка Ардо Ханссон сказал после исторического собрания совета ЕЦБ ERR, что завершающаяся в этом году программа количественного смягчения стимулировала и эстонскую экономику.

“Хотя у нас нет своих государственных облигаций, наши процентные ставки определяются в Европе. У нас действует принцип сообщающихся сосудов, и если еврибор низкий, то снижается и связанная с ним наша процентная ставка по жилищным кредитам. Влиял и валютный курс. Так что некоторое время это стимулировало и эстонскую экономику. Если теперь мы будем выходить из программы, это должно несколько уменьшить этот стимул». – пояснил Ханссон.

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