пт, 15.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Из-за опасности пожаров солдатам запретили стрелять

Из-за опасности пожаров солдатам запретили стрелять

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное. Солдат-срочник.

ФОТО: Hans-Toomas Saarest / Eesti kaitsevägi

Руководитель Сил обороны генерал Рихо Террас приказал приостановить стрельбы и взрывы на учебных площадках. Причиной такого решения послужила большая пожароопасность лесов.

Запрет будет действовать до распоряжения генерала, все части получили распоряжение обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности, сообщает BNS со ссылкой на Генштаб. Стрельбы можно проводить только в закрытых и полузакрытых тирах.

Спасательный департамент объявил высокую опасность пожаров уже в конце мая. Это значит, что в лесах запрещено курить, разжигать костер и использовать устройства для гриля, в том числе в предназначенных для этого местах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ