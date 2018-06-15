Из-за опасности пожаров солдатам запретили стрелять
15. июнь 2018, 11:31
Руководитель Сил обороны генерал Рихо Террас приказал приостановить стрельбы и взрывы на учебных площадках. Причиной такого решения послужила большая пожароопасность лесов.
Запрет будет действовать до распоряжения генерала, все части получили распоряжение обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности, сообщает BNS со ссылкой на Генштаб. Стрельбы можно проводить только в закрытых и полузакрытых тирах.
Спасательный департамент объявил высокую опасность пожаров уже в конце мая. Это значит, что в лесах запрещено курить, разжигать костер и использовать устройства для гриля, в том числе в предназначенных для этого местах.