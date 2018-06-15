Скандал в таллиннской школе: директору нашли замену

На должность директора Меривяльяской школы было 11 кандидатов. Все они прошли во второй тур. В рамках второго тура 7 июня проходили собеседования с кандидатами, в тот же день было принято решение.

Новым директором школы стала Грета Аммер. В области образования у меня богатый опыт работы. Например, она была директором Пюйнсинской основной школы в 2003-2006 гг. В прошлом году она стала преподавателем в Виймсиской средней школе. Аммер вступит в новую должность летом после утверждения ее кандидатуры в горуправе.

Кая Лаанмяэ была директором Меривяльяской школы с 1979 года и покинула свой пост 22 марта этого года, поскольку попечительский совет и родители не были довольны ее стилем руководства.

Первое обвинение касалось мужа уже бывшего директора Пеэтера Лаанмяэ, который работал в школе учителем труда и тренером по плаванию, при этом занимая и должность завхоза. Его обвиняли в излишнем пристрастии к алкоголю, игнорировании требований безопасности, а также в домогательствах по отношению к ученицам восьмого класса.