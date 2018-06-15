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Скандал в таллиннской школе: директору нашли замену

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ФОТО: Liis Treimann

В марте этого года родители учеников таллиннской школы Меривялья выразили недоверие директору Кае Лаанмяэ. Сейчас Таллиннский департамент образования нашел нового руководителя для этого учебного заведения, сообщает Postimees.

На должность директора Меривяльяской школы было 11 кандидатов. Все они прошли во второй тур. В рамках второго тура 7 июня проходили собеседования с кандидатами, в тот же день было принято решение.

Новым директором школы стала Грета Аммер. В области образования у меня богатый опыт работы. Например, она была директором Пюйнсинской основной школы в 2003-2006 гг. В прошлом году она стала преподавателем в Виймсиской средней школе. Аммер вступит в новую должность летом после утверждения ее кандидатуры в горуправе.

Кая Лаанмяэ была директором Меривяльяской школы с 1979 года и покинула свой пост 22 марта этого года, поскольку попечительский совет и родители не были довольны ее стилем руководства.

Первое обвинение касалось мужа уже бывшего директора Пеэтера Лаанмяэ, который работал в школе учителем труда и тренером по плаванию, при этом занимая и должность завхоза. Его обвиняли в излишнем пристрастии к алкоголю, игнорировании требований безопасности, а также в домогательствах по отношению к ученицам восьмого класса.

Сын уже бывшего директора школы Ярко Лаанмяэ работал администратором спортзала и после того, как был признан виновным в совершении наркопреступления. Также Кае Лаанмяэ предъявляли претензии и в том, что она в течение многих лет на переменах продавала школьникам  мороженое, которое поставляла фирма ее сына.

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