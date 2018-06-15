Саудовская Аравия обиделась, США извинились

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх заявил после матча открытия ЧМ-2018 против России (0:5) о желании государства судиться с телеканалом BeIN Sports, передает sports.ru.

В четверг, после игры, в социальных сетях появились видеоролики из трансляции на катарском телеканале. Люди обвинили BeIN Sports в однобоком освещении матча, в симпатиям комментаторов к футболистам сборной России.

«Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей. Это доказывает правильность позиции саудовских властей, запрещающих транслировать этот этот телеканал на своей территории», – написал аль-Шейх в своем твиттере.

Обиделся аль-Шейх и на футболистов своей сборной: «Мы сделали все возможное для игроков сборной, мы покрывали все их расходы в течение трех лет, мы наняли для них лучший тренерский штаб и главного тренера мирового уровня, но они не выполнили того, что от них требовалось, даже на пять процентов. Мы должны принять эту реальность. Таковы способности и возможности игроков. Я беру на себя всю ответственность за этот счет перед наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и фанатами», – заявил аль-Шейх в видео, опубликованном в твиттере.

Американская телекомпания Fox принесла извинения зрителям за неприличный жест английского певца Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018.

44-летний исполнитель во время своей последней песни, Rock DJ, показал в камеру средний палец. Зрители в Великобритании и других странах выразили недовольство поведением Уильямса.

«Это событие было организовано третьей стороной и транслировалось в прямом эфире Fox.