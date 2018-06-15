Развлечения для всей семьи: стала известна программа Таллиннских дней моря

В этом году Таллиннские Дни моря принесут интересные развлечения как на суше, так и на море. Ожидается первоклассная развлекательная программа, которая включает в себя, прежде всего, концерт на море по случаю открытия Дней моря, кругосветное путешествие-концерт и выступления финалистов передачи «Эстония ищет суперзвезду». Посетители могут насладиться прогулками по заливу, опробовать доски для серфинга с веслом SUP и принять участие в нескольких мастерских на морскую тематику. Не забыли и про детей – специальным гостем Дней моря в этом году станет Лотте с друзьями.

Прогулки по заливу и морские мероприятия

Из морских мероприятий снова запланирован самый популярный аттракцион всех времен – морское такси между разными портами. По заливу посетителей будут катать как небольшие суда, так и большие и красивые парусники. Так, например, можно будет выйти в море на финских красавицах Svanhild и Alexandra, а также на эстонских парусниках – Hoppet, Jenny Kruse, Moonland и Hiiuingel.

На территории порта Ванасадам будет находиться интересная зона мореходства, где с посетителями будут делиться информацией о безопасности на море, откроются в мастерские, посвященные плетению канатов и завязыванию узлов. В Летной гавани также будет находиться рыбная зона Информационного центра по вопросам рыболовства и рыбный рынок. Яхтенный порт Haven Kakumäe как в субботу, так и в воскресенье удивит посетителей масштабными учениями по спасению на море, в которых примут участие Департамент полиции и погранохраны, а также Спасательный департамент.

Доски для серфинга с веслом SUP, набирающие все большую популярность, будут представлены и на Днях моря. Можно будет принять участие в йоге на этих досках и присоединиться к походу на закате, а в качестве гвоздя программы можно будет прийти на мероприятие вместе со своим домашним питомцем, чтобы разделить с собакой удовольствие от поездки на доске для серфинга с веслом.

Все желающие под руководством специалистов смогут попробовать себя в парусном спорте – как в порту Ноблесснера, так и в Какумяэ, а также поболеть за участников чемпионата Эстонии по парусному спорту в Летной гавани.

Разнообразная развлекательная программа

В пятницу, 13 июля, Таллиннские Дни моря откроются двумя концертами. Первый из них группа Svjata Vatra проведет в море, на борту ледокола Tarmo. Речь идет об эксклюзивном концерте, участие в котором можно принять либо с помощью собственного плавательного средства, либо купив билет на какое-либо судно, участвующее в морском параде. Второй концерт этого вечера пройдет на главной сцене порта Ванасадам, где Герли Падар, Уку Сувисте, Ханна-Лийна Выза и Эстонский молодежный симфонический оркестр (ÜENSO) под руководством дирижера Мартина Сильдоса представят публике золотой фонд музыки к эстонским фильмам.

Главный концерт вечера субботы в Летной гавани отправит публику вместе с легендарной группой Johanson & Vennad, Анной-Лийзой Супп и другими звездами в кругосветное путешествие. Концертное произведение «Путешествие вокруг света» – это музыкальное путешествие, которое проходит через все континенты. Особое внимание будет обращено на страны, так или иначе имеющие особое значение для Эстонии.

Сцена портового городка Ноблесснера в субботу, 14 июня, превратится в настоящую мекку музыкальных гурманов. В списке исполнителей присутствуют Meisterjaan, ансамбль InBoiler, Мик Педая, ансамбль HU? и Дуэт Кадри Вооранд.

Ностальгическую нотку, несомненно, привнесут в Дни моря ансамбли Justament, Kukerpillid, Dagö и Иво Линна. Поклонники же поп-музыки будут в восторге от выступления Лийз Лемсалу. С программами морских песен на сцену выйдут ансамбль Kompass и коллектив Äge Brass, специально создавший к фестивалю программу морских песен.

Для самых маленьких планируются детская страна Лотте в Летной гавани, большой концерт, посвященный Лотте, в порту Ванасадам, приключенческая детская площадка в порту Ноблесснера, выступления детей из Музыкальной школы Ханна-Лийны Выза и мастерские в различных портах.