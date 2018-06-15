Повторяем ПДД: действует ли правило правой руки на парковке ТЦ Rocca al Mare?

Для проведения эксперимента была выбрана парковка у ТЦ Rocca Al Mare. Оказалось, что большая часть водителей либо забыли о том, как правильно ездить по данной парковке, либо просто никогда и не знали, что нарушают Закон о дорожном движении.

По словам экзаменатора Департамента шоссейных дорог Рихо Тянака, большинство водителей не соблюдает правило право руки на парковке торгового центра Rocca al Mare. «На въезде установлен знак "жилая зона". Это, например, значит, что пешеход имеет право передвигаться по всей ширине дороги, а если машина проезжает рядом с пешеходом, то она должна двигаться с его скоростью. Также здесь действует правило правой руки. Если справа от вас приближается транспортное средство, вы должны уступить ему дорогу. За то время, что мы наблюдали за движением по парковке, только один водитель из двадцати не нарушил закон», - сказал Тянак.

Быть может, причина такого поведения водителей обусловлена тем, что они едут по широкой и прямой дороге, поэтому может сложиться ошибочное впечатление, что автомобиль находится на главной дороге. По мнению Тянака, это не совсем так. «При отсутствии дорожных знаков или разметки, регулирующих движение, необходимо руководствоваться правилом правой руки», - сообщил эксперт.

На вопрос о том, как побудить других участников движения придерживаться закона, Тянак посоветовал начать с себя. «Нужно стать примером для окружающих. Если вы будете соблюдать закон, то и другие водители начнут поступать следовать вашему примеру», - считает Тянак.