Nordica начнет летать в румынскую Констанцу

Основанная примерно в 600-м году Констанца является одним из старейших городов Румынии и крупнейшим в стране портом. Население этого города с богатой историей насчитывает 280 тысяч человек, и он находится в зоне субтропического климата на берегу Черного моря. Здесь расположено 15 курортов, множество прекрасных песчаных пляжей и различных достопримечательностей, сообщает пресс-служба Nordic Aviation Group.

Жители Эстонии могут летать в этот город без пересадок до 29 сентября. Вначале предусмотрены только субботние рейсы, но с 27 июня полеты будут осуществляться и по средам. Длительность авиарейса Таллинн–Констанца – два с половиной часа. Курортная Констанца находится в 65 километрах от границы с Болгарией и в 150 километрах от золотистых песчаных пляжей Варны. Поэтому в ходе одной поездки можно спокойно отдохнуть в двух странах. Черноморские курорты Румынии простираются на 275 километров – от дельты Дуная в северной части страны до болгарского побережья Черного моря на юге.