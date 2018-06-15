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Nordica начнет летать в румынскую Констанцу

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ФОТО: AIVAR AOT

В субботу, 16 июня, Nordica начнет летать в румынскую Констанцу, расположенную в курортном регионе на берегу Черного моря.

Основанная примерно в 600-м году Констанца является одним из старейших городов Румынии и крупнейшим в стране портом. Население этого города с богатой историей насчитывает 280 тысяч человек, и он находится в зоне субтропического климата на берегу Черного моря. Здесь расположено 15 курортов, множество прекрасных песчаных пляжей и различных достопримечательностей, сообщает пресс-служба Nordic Aviation Group.

Жители Эстонии могут летать в этот город без пересадок до 29 сентября. Вначале предусмотрены только субботние рейсы, но с 27 июня полеты будут осуществляться и по средам. Длительность авиарейса Таллинн–Констанца – два с половиной часа. Курортная Констанца находится в 65 километрах от границы с Болгарией и в 150 километрах от золотистых песчаных пляжей Варны. Поэтому в ходе одной поездки можно спокойно отдохнуть в двух странах. Черноморские курорты Румынии простираются на 275 километров – от дельты Дуная в северной части страны до болгарского побережья Черного моря на юге.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, эстонские клиенты компании хорошо восприняли этот новый маршрут. «Заполняемость рейсов превзошла ожидания и явно указывает на то, что мы выбрали удачный пункт назначения. Жители Эстонии хотят отдыхать в интересных и новых для них местах, и Констанца прекрасно подходит для этого. Благодаря умеренным ценам этот румынский курорт особенно привлекателен для молодежи и семей с детьми», отметил Тоомас Уйбо.

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