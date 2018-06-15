Клиентов банка SEB может ожидать неприятный сюрприз
15. июнь 2018, 12:01
Утром предстоящего воскресенья банк SEB проводит плановые работы по обслуживанию ИТ-систем, поэтому в работе электронных каналов банка могут быть сбои, сообщает сайт банка.
В связи с проведением плановых работ 17 июня с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.
Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.