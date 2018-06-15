пт, 15.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Клиентов банка SEB может ожидать неприятный сюрприз

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LAURA OKS/PM/SCANPIX

Утром предстоящего воскресенья банк SEB проводит плановые работы по обслуживанию ИТ-систем, поэтому в работе электронных каналов банка могут быть сбои, сообщает сайт банка.

В связи с проведением плановых работ 17 июня с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.

Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ