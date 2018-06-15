Алкоэксперимент Осиновского дал ученым ценный материал для исследований

Недавно ставший профессором Академии внутренних дел ученый-экономист Индрек Саар еще десять лет изучал влияние повышения акциза на алкоголь в своей докторской работе назад. Тогда он недооценил рост приграничной торговли и теперь, будучи умным задним умом, посоветовал бы повышать акцизы медленнее, чтобы не преступить грань терпения людей. Принесет ли результат крестовый поход против злоупотребления алкоголем Евгения Осиновского, по словам Саара, можно будет оценить через 10-15 лет, пишет Postimees.
- Темой вашей докторской работы было «Оптимальное налогообложение алкоголя в Эстонии». Если учесть пересохшее поступления налогов и запредельную приграничную торговлю, возникает ощущение, что грань разумного преодолена. Как вы считаете?
- В своей докторской работе я собрал данные за 2009 год, а работу делал в 2011 году. С того момента прошло почти 10 лет. Тогда я пришел к выводу, что алкогольные акцизы в Эстонии слишком маленькие. В работе я предложил несколько сценариев, один из них предусматривал примерно 200-процентное повышение акциза. На данный момент в широком смысле налог поднялся именно на этом уровне.
Еще в своей работе я увидел одну из угроз от приграничной торговли и то, что люди начнут делать алкоголь дома. Но такой массовой приграничной торговли я, конечно, не предвидел.
Вторым, более консервативным сценарием было – поднять акциз на 30-40 процентов. Задним числом это кажется действительно оптимальным.
- То есть правительство все же перетянуло гайки с акцизами?
- Это сложно сказать. Вы говорите, что акцизы уже настолько высокие, что страдает поступление в бюджет. Я уверен, что это нежелательное последствие. Это последствие можно быстро измерить и оно всем видно. В то же время, поступление в бюджет – это лишь одна часть большой алкогольной политики.
Более положительное влияние повышенияакциза можно будет обнаружить много лет спустя. Есть ли и насколько сильное влияние высокого акциза на преждевременную смертность, болезни и случаи насилия – это сложно понять за пару месяцев. Но понять это можно будет через годы.
Например, в 2015 году я написал научную статью, в которой исследовал связь акциза на алкоголь с дорожно-транспортными происшествиями. На примере Эстонии я обнаружил сильную связь – чем выше акцизы, тем меньше аварий. Это – показатель.
У общественности доминирует логика, что повешение акцизов – это очень нецелесообразное решение. Я считаю, что мы не можем это так категорично утверждать.
Однако я согласен с тем, что правительство повысило акцизы слишком резко (например, акциз на пиво в последние годы был увеличен на сто процентов – ред.). Они могли делать это спокойнее, смотря, как реагирует рынок. В то же время, я понимаю, что у политиков просто открылась возможность сделать все быстрее.
- Оппоненты говорят, что потребление алкоголя не может снизиться. Приграничные магазины Латвии полны эстонцев. У людей дома теперь есть большие запасы алкоголя. Возникли новые питейные привычки. Можно ли все же быть уверенными, что жители Эстонии пьют меньше?
- Я в курсе, что Институт конъюнктуры обратил внимание на эти проблемы. Конечно, найдутся люди, которые часто ездят в Латвию, дома которых заполнены алкоголем, и которые пьют больше. Вопрос в том: насколько масштабно такое поведение?
Как было сказано, одной из угроз в своей докторской работе я считал приграничную торговлю с Латвией. Я предположил, что поскольку большая часть людей живет на севере Эстонии и в окрестностях Таллинна, то вероятнее всего походы в Латвию не станут слишком активными.
Но если смотреть исследования о приграничной торговле, проведенные моими студентами в Академии внутренних дел, то оказывается, что туда ездят люди со всей Эстонии.
Нельзя торопиться с выводами. Стоит подождать официальной статистики о том, насколько изменилось потребление алкоголя жителей Эстонии в прошлом году.
- Ключевой фигурой борьбы с алкоголем стал бывший министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский. Как вы оцените его работу?
- Как ученый я много читал академической литературы по теме акцизов, поэтому вижу, что Осиновский как министр сделал именно то, что советуют ученые и профессиональная научная литература. Та алкогольная политика, которую он пытался претворить в жизнь, доказана – не побоюсь этого сказать – сотнями исследований. И мне самому его направление казалось правильным и весьма логичным.
В то же время я отдаю себе отчет в том, что в реальной жизни все всегда отличается. И хотя как производители, так и ученые в своих прогнозах считались с угрозой приграничной торговли, предсказать такой объем крайне сложно. Задним числом можно сказать, что Осиновский мог бы быть несколько осторожнее.
Еще раз повторю, что самая большая ошибка заключается в том, что алкогольный акциз подняли слишком резко. Если ты за раз так сильно поднимаешь акциз, то ты перестаешь ощущать потолок. Если же поднимаешь постепенно, небольшими темпами, то видишь, как в какой-то момент появится черта, переступать которую не стоит.
- Когда вы как ученый следили за акогольно-акцизными дебатами, вы заметили полную ерунду, или умышленное запугивание?
- Были разные интересные мнения. Но в целом все стороны стояли за себя и делали это хорошо. Аргументы производителей алкоголя были очень логичными. И хотя они часто перегибали, нельзя сказать, что они вели глупые разговоры. Они вели себя рационально. Кроме того, у производителей алкоголя часто были более точные данные, чем у государства. Какие-то прогнозы они делают лучше. Они лучше знают объемы продаж и рисунок потребления.
- Что правительство, Министерство финансов и министр Осиновский сделали или сказали неправильно?
- Осиновский же и сам признал, что они взяли слишком менторский и поучительный тон. Многим его слова могли показаться непонятными и слишком академичными. Мое ухо его слова не резали. Я считаю, что он передавал слова ученых.
- Может ли быть так, что сейчас люди не поняли добрых намерений Осиновского и большее понимание придет через несколько лет?
- Я считаю, что даже через пару лет после повышения акцизов влияние этого еще не станет ясным. Но как ученый, я должен сказать, что эксперимент Осиновского и правительства с алкогольными акцизами был очень интересным в академическом смысле (Улыбается.) Это дало ученым большое количество исследовательского материала.
Изменили ли и каким образом алкогольные акцизы наше потребление, мы сможем оценить лет через 10-15. Тогда выяснится, как это решение повлияло на распространение болезней, преждевременную смертность, аварии и даже пожары. Произошло ли благодаря повышению акцизов какое-то долгосрочное и устойчивое изменение.
А материала у ученых теперь действительно много.
- Что нужно делать дальше? Повышать или снижать акцизы?
- Как ученый и, говоря без шуток, я надеюсь, что акцизы не снизят, поскольку тогда у нас больше не будет так много материала для исследований.
Принимать решения нужно на основании анализа влияния. Мы должны посмотреть на результаты годового потребления и поступления акцизов, и тогда принять решение.
Я считаю, что акцизы больше не стоит повышать. В 2008-2013 годах акцизы поднимали в спокойном темпе. Этот последний прыжок в 2017 году явно был лишним. Но если это раз уже сделали, то пусть так будет, экономика это догонит. Так и так со временем инфляция съест повышение акцизов.
Индрек Саар
Ученый-экономист, основная исследовательская сфера которого связана с оптимизацией политических решений в экономике и квантитативной оценкой, а также с политикой в области общественного порядка и безопасности.
Начиная с 2003 года, работает преподавателем экономики в финансовом колледже Академии внутренних дел, был лектором Института общественных наук Таллиннского университета и научным сотрудником Института конъюнктуры.
Степень доктора философии получил в 2011 году, защитив на факультете экономики Тартуского университета под руководством Виктора Трансберга докторскую работу по оптимизации налогообложения алкоголя.
Руководит магистерскими работами в Академии внутренних дел, Таллиннском университете и Таллиннском техническом университете. Опубликовано множество научных статей в международных изданиях с предварительным рецензированием.
В 2011 году ему вручили научную премию Банка Эстонии, а в 2018 году серебряный крест Академии внутренних дел.