Алкоэксперимент Осиновского дал ученым ценный материал для исследований

- Темой вашей докторской работы было «Оптимальное налогообложение алкоголя в Эстонии». Если учесть пересохшее поступления налогов и запредельную приграничную торговлю, возникает ощущение, что грань разумного преодолена. Как вы считаете?

- В своей докторской работе я собрал данные за 2009 год, а работу делал в 2011 году. С того момента прошло почти 10 лет. Тогда я пришел к выводу, что алкогольные акцизы в Эстонии слишком маленькие. В работе я предложил несколько сценариев, один из них предусматривал примерно 200-процентное повышение акциза. На данный момент в широком смысле налог поднялся именно на этом уровне.

Еще в своей работе я увидел одну из угроз от приграничной торговли и то, что люди начнут делать алкоголь дома. Но такой массовой приграничной торговли я, конечно, не предвидел.

Вторым, более консервативным сценарием было – поднять акциз на 30-40 процентов. Задним числом это кажется действительно оптимальным.

- То есть правительство все же перетянуло гайки с акцизами?

- Это сложно сказать. Вы говорите, что акцизы уже настолько высокие, что страдает поступление в бюджет. Я уверен, что это нежелательное последствие. Это последствие можно быстро измерить и оно всем видно. В то же время, поступление в бюджет – это лишь одна часть большой алкогольной политики.

Более положительное влияние повышенияакциза можно будет обнаружить много лет спустя. Есть ли и насколько сильное влияние высокого акциза на преждевременную смертность, болезни и случаи насилия – это сложно понять за пару месяцев. Но понять это можно будет через годы.

Например, в 2015 году я написал научную статью, в которой исследовал связь акциза на алкоголь с дорожно-транспортными происшествиями. На примере Эстонии я обнаружил сильную связь – чем выше акцизы, тем меньше аварий. Это – показатель.

У общественности доминирует логика, что повешение акцизов – это очень нецелесообразное решение. Я считаю, что мы не можем это так категорично утверждать.

Однако я согласен с тем, что правительство повысило акцизы слишком резко (например, акциз на пиво в последние годы был увеличен на сто процентов – ред.). Они могли делать это спокойнее, смотря, как реагирует рынок. В то же время, я понимаю, что у политиков просто открылась возможность сделать все быстрее.

- Оппоненты говорят, что потребление алкоголя не может снизиться. Приграничные магазины Латвии полны эстонцев. У людей дома теперь есть большие запасы алкоголя. Возникли новые питейные привычки. Можно ли все же быть уверенными, что жители Эстонии пьют меньше?

- Я в курсе, что Институт конъюнктуры обратил внимание на эти проблемы. Конечно, найдутся люди, которые часто ездят в Латвию, дома которых заполнены алкоголем, и которые пьют больше. Вопрос в том: насколько масштабно такое поведение?