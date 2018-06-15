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  • Фото: на шоссе грузовик сгорел дотла, дорога частично перекрыта

Фото: на шоссе грузовик сгорел дотла, дорога частично перекрыта

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ФОТО: Lääne pääskeskus

Сегодня в 10.14 Центр тревоги получил сообщение из Тыстамаа, где на шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси загорелся грузовик.

ФОТО: Lääne pääskeskus

По предварительным данным, пожар начался от воздушного фильтра, огонь уничтожил кабину грузовика. Спасатели локализовали пожар в 10.54, пишет Pärnu Postimees.

Люди в пожаре не пострадали.

От полыхающего грузовика загорелась и трава, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра советует участникам дорожного движения быть внимательными, поскольку уничтоженный в пожаре грузовик перекрыл половину дороги на месте происшествия.

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