Фото: на шоссе грузовик сгорел дотла, дорога частично перекрыта
15. июнь 2018, 12:10
Сегодня в 10.14 Центр тревоги получил сообщение из Тыстамаа, где на шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси загорелся грузовик.
По предварительным данным, пожар начался от воздушного фильтра, огонь уничтожил кабину грузовика. Спасатели локализовали пожар в 10.54, пишет Pärnu Postimees.
Люди в пожаре не пострадали.
От полыхающего грузовика загорелась и трава, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра советует участникам дорожного движения быть внимательными, поскольку уничтоженный в пожаре грузовик перекрыл половину дороги на месте происшествия.