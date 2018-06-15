пт, 15.06.2018
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  • На коррупцию теперь можно жаловаться по специальному номеру

На коррупцию теперь можно жаловаться по специальному номеру

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Настольный телефон.

ФОТО: Erik Buraas/picture alliance / moodboard

На телефон жалоб на коррупцию в Таллинне с мая месяца поступил 41 звонок.

22 из этих звонков были, так сказать, контрольными, когда люди звонили, но никаких сообщений не оставляли. Два звонка были связаны с необходимостью получить разъяснения, обе проблемы успешно решены, так как звонившие оставили свои контактные данные, сообщает BNS.

«12 звонков были эмоциональным высказыванием мнения, не подкрепленного фактами. Пять звонков не были связаны с коррупцией на прямую, но информация, которую мы получили, имеет ценность, и находится под контролем», - сказал пресс-секретарь Таллинна Томас Пирн.

В мае нынешнего года в службе внутреннего контроля Таллинна стал работать номер телефона 6 404 002, на который можно позвонить и оставить сообщение о случаях возможной коррупции.

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