На коррупцию теперь можно жаловаться по специальному номеру

22 из этих звонков были, так сказать, контрольными, когда люди звонили, но никаких сообщений не оставляли. Два звонка были связаны с необходимостью получить разъяснения, обе проблемы успешно решены, так как звонившие оставили свои контактные данные, сообщает BNS.

«12 звонков были эмоциональным высказыванием мнения, не подкрепленного фактами. Пять звонков не были связаны с коррупцией на прямую, но информация, которую мы получили, имеет ценность, и находится под контролем», - сказал пресс-секретарь Таллинна Томас Пирн.