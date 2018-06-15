Некоторые регионы Латвии могут объявить ЧС из-за засухи

Из-за длительной засухи в Латвии дума Вентспилсского края просит правительство об объявлении на его территории чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, общее количество осадков в Латвии во второй декаде мая составило 9,1 мм, что на 43% меньше нормы, а в третьей декаде мая - 2,3 мм, что на 88% меньше нормы, необходимой для вегетации растений. В Вичаки Анцской волости Вентспилсского края последние дожди прошли 2 и 3 мая, передает агентство BNS.
Самоуправление сообщает, что в крае значительно пострадали культурные растения. По словам председателя краевой думы Айвара Муцениекса, засуха затронула большую часть из 49 368 га используемых в сельском хозяйстве земель. Он добавил, что чрезвычайная ситуаци из-за засухи уже объявлена в четырех краях Литвы.
Как сообщалось, вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации рассматривается также в Алсунгском и Броценском краях.