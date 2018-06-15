Некоторые регионы Латвии могут объявить ЧС из-за засухи

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, общее количество осадков в Латвии во второй декаде мая составило 9,1 мм, что на 43% меньше нормы, а в третьей декаде мая - 2,3 мм, что на 88% меньше нормы, необходимой для вегетации растений. В Вичаки Анцской волости Вентспилсского края последние дожди прошли 2 и 3 мая, передает агентство BNS.