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  • Фото: посол РФ открыл в Хаапсалу мемориальную доску бывшему российскому министру

Фото: посол РФ открыл в Хаапсалу мемориальную доску бывшему российскому министру

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Посольство России в Эстонии открыло сегодня в Хаапсалу мемориальную доску на доме, где в конце 18 века родился будущий министр иностранных дел при Александре II, последний канцлер Российской империи светлейший князь Александр Горчаков.

Горчаков получил воспитание в Царскосельском лицее, где был товарищем Александра Пушкина.

В церемонии открытия приняли участие посол РФ в Эстонии Александр Петров и мэр Хаапсалу Урмас Суклес.

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