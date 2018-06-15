Фото: посол РФ открыл в Хаапсалу мемориальную доску бывшему российскому министру
15. июнь 2018, 12:43
Посольство России в Эстонии открыло сегодня в Хаапсалу мемориальную доску на доме, где в конце 18 века родился будущий министр иностранных дел при Александре II, последний канцлер Российской империи светлейший князь Александр Горчаков.
Горчаков получил воспитание в Царскосельском лицее, где был товарищем Александра Пушкина.
В церемонии открытия приняли участие посол РФ в Эстонии Александр Петров и мэр Хаапсалу Урмас Суклес.