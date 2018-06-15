Видео: Головин обалдел от происходящего на Первом канале и ушел из эфира

«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что "Ювентус" за него борется. Что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так. Как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство», – не успокаивался человек с микрофоном.