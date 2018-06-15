Видео: Головин обалдел от происходящего на Первом канале и ушел из эфира

Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший одним из героев матча открытия чемпионата мира по футболу, ушел из прямого эфира Первого канала, не выдержав комплиментов комментаторов, сообщает Sports.ru.
Ппосле игры со сборной Саудовской Аравии футболист давал интервью в эфире специального выпуска программы «Пусть говорят», где гости передачи обсуждали матч российской сборной.
В какой-то момент ведущий новостей спорта Первого канала Александр Садоков начал хвалить Головина, забившего один гол и сделавшего две результативные передачи.
«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что "Ювентус" за него борется. Что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так. Как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство», – не успокаивался человек с микрофоном.
Головин выслушивал слова журналиста в явном недоумении, после чего снял наушник и вышел из кадра, не закончив интервью.
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