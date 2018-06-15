Трамп утвердил пошлины на китайские товары

По словам собеседников издания The Wall Street Journal (WSJ), решение принято по итогам прошедшей в четверг полуторачасовой встречи чиновников Белого дома, представителей агентства национальной безопасности, министерства финансов и министерства торговли.

Когда пошлины вступят в силу, пока неизвестно, передает Vedomosti.ru.

Ожидается, что список китайских товаров, которые будут облагаться сборами, объявят в пятницу. Предполагается, что перечень товаров будет аналогичен ранее составленному предварительному списку из 1300 наименований. Однако из списка вычеркнут некоторые товары и добавят другие, прежде всего высокотехнологичные, указывают источники издания.

Китайский чиновник заверил WSJ, что в случае введения пошлин КНР немедленно объявит об ответных мерах. Министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Китай и США столкнулись с выбором между сотрудничеством и конфронтацией. Китай выбирает первый вариант, однако при необходимости готов и ко второму, подчеркнул министр.