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  • Трамп утвердил пошлины на китайские товары

Трамп утвердил пошлины на китайские товары

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Дональд Трамп.

ФОТО: LEE JIN-MAN / AFP

Президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин в размере 25% на китайские товары на сумму около $50 млрд.

По словам собеседников издания The Wall Street Journal (WSJ), решение принято по итогам прошедшей в четверг полуторачасовой встречи чиновников Белого дома, представителей агентства национальной безопасности, министерства финансов и министерства торговли.

Когда пошлины вступят в силу, пока неизвестно, передает Vedomosti.ru.

Ожидается, что список китайских товаров, которые будут облагаться сборами, объявят в пятницу. Предполагается, что перечень товаров будет аналогичен ранее составленному предварительному списку из 1300 наименований. Однако из списка вычеркнут некоторые товары и добавят другие, прежде всего высокотехнологичные, указывают источники издания.

Китайский чиновник заверил WSJ, что в случае введения пошлин КНР немедленно объявит об ответных мерах. Министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Китай и США столкнулись с выбором между сотрудничеством и конфронтацией. Китай выбирает первый вариант, однако при необходимости готов и ко второму, подчеркнул министр.

Ранее страны Евросоюза поддержали введение пошлин в размере 25% на американский импорт на сумму 2,8 млрд евро. Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия может одобрить решение в ближайшие дни. Эта мера стала ответом на заградительные пошлины США в размере 25% на импорт стали и 10% – на алюминий.

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