Прогноз: в субботу будет тепло и тихо
15. июнь 2018, 13:04
В конце недели Эстония останется в полосе повышенного давления в теплой воздушной массе. Погода будет комфортно тихой и по-летнему жаркой.
Вероятность кратковременных дождей немного возрастет во второй половине дня, но дождики, если пройдут, по-прежнему слабые и поэтому на большей части территории республики в лесах сохранится очень высокая пожароопасность, сообщает государственная метеослужба.
Днем в субботу ожидается небольшая и переменная облачность, на побережье местами возможен туман. Вечером местами не исключен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами до 17°C.
На большей части территории сохранится очень высокая пожароопасность лесов!