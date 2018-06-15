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Прогноз: в субботу будет тепло и тихо

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Лето. Иллюстративное фото.

ФОТО: MICHAEL PROBST/AP

В конце недели Эстония останется в полосе повышенного давления в теплой воздушной массе. Погода будет комфортно тихой и по-летнему жаркой.

Вероятность кратковременных дождей немного возрастет во второй половине дня, но дождики, если пройдут, по-прежнему слабые и поэтому на большей части территории республики в лесах сохранится очень высокая пожароопасность, сообщает государственная метеослужба.

Днем в субботу ожидается небольшая и переменная облачность, на побережье местами возможен туман. Вечером местами не исключен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами до 17°C.

На большей части территории сохранится очень высокая пожароопасность лесов!

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