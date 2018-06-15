Эстония попросит НАТО увеличить численность союзных войск на границе с Россией

На встречах планируется обсудить двустороннее сотрудничество между Эстонией и США, внешнеторговую политику, вопросы обороны и безопасности и подготовку к саммиту НАТО. Темами визита также станут трансатлантические отношения и отношения с Россией и Ираном.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, визит будет посвящен вопросу единства в трансатлантических отношениях. Михкельсон подчеркнул, что США является незаменимым партнером для Эстонии с точки зрения обеспечения безопасности. «Мы ни в коем случае не хотим, чтобы наше успешное сотрудничество в сфере обороны было омрачено торговой войной между Европейским союзом и США, которая может разгореться из-за таможенных тарифов», – сказал Михкельсон.

Говоря о сотрудничестве в оборонной сфере, Михкельсон отметил, что необходимо не только увеличить численность союзных войск на восточной границе НАТО, но и проводить совместные учения и развивать сотрудничество. «В преддверии июльского саммита НАТО мы хотим подчеркнуть союзникам, что миссия по охране воздушного пространства Балтийских стран должна быть переквалифицирована в миссию по обороне воздушного пространства», – сказал Михкельсон.

Комиссия начнет визит с посещения Лос-Анджелеса. Сегодня встречи пройдут в Калвер-Сити в пространстве коворкинга Phase Two, которое, наряду с Кремниевым берегом и долиной реки Лос-Анджелес в центре города, является одним из инновационных центров города. На выходных члены Рийгикогу встретятся с представителями эстонской общины Лос-Анджелеса в Эстонском доме, а также с консулом Финляндии и генеральным консулом Литвы. Кроме того, планируется посетить Университет Южной Калифорнии и Президентскую библиотеку им. Рейгана. В понедельник состоится встреча на тему внешнеторговой политики с президентом Всемирного торгового центра Лос-Анджелеса Стивеном Чунгом и вице-мэром по международным отношениям послом Ниной Хачикян.

Во вторник в рамках визита продолжатся встречи в Вашингтоне – в Конгрессе и Министерстве иностранных дел. «Как представители парламентского государства мы хотим укрепить сотрудничество с Конгрессом и запланировали встречи, в первую очередь, с председателем подкомитета по делам Европы комитета по международным отношениям, сенатором Роном Джонсоном и заместителем председателя Хельсинкского комитета, сенатором Роджером Ф. Уикером», – сказал Михкельсон.

Михкельсон и директор Международного центра обороны и безопасности Свен Сакков представят чиновникам Конгресса доклад об обороне Балтийского воздушного пространства.