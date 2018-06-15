Врачи требуют вмешаться: видеотрансляции из психиатрической клиники нужно прекратить

«Угрозы пациента в адрес медицинских работников и их родственников, съемка персонала и пациентов и распространение видеоматериалов в Интернете недопустимы. Если исключить это в клинике Ямеяла в нынешних условиях невозможно, то опасного пациента, направленного на принудительное лечение, нужно перевести в психиатрическое отделение тюремной больницы», - говорится в открытом обращении врачей к министру здравоохранения и труда, министру юстиции и канцлеру юстиции.

Конечно, судебно-психиатрическое принудительное лечение, назначенное пациенту, совершившему преступление, является медицинской услугой, но содержит в себе принудительные методы, которые нужны для обеспечения безопасности общества, а часто и самого пациента.

«Лечение пациентов с высоким риском должно проходить в соответствующих условиях. Строительство здания больницы, отвечающей требованиям безопасности, наем достаточного количества персонала и необходимые меры безопасности должны быть обеспечены государством», - говорится в заявлении.

Союз врачей осуждает пассивность политиков и чиновников, которые до сих пор перекладывали друг на друга обязанность заняться проблемой, явно не понимая серьезности ситуации.

В начале недели Postimees писал, что хотя Закон о защите личных данных запрещает выставлять снятые без согласия человека видеокадры на открытых интернет-ресурсах, в Эстонии нет учреждения, которое могло бы ввести санкции за это в случае, если снимавшим и выложившим не является государственное учреждение или предприятие, а это сделал другой человек.

По словам пресс-секретаря Инспекции защиты личных данных Сигне Хейберг, основная задача инспекции присматривать, чтобы только учреждения и предприятия на законных основаниях обрабатывали личные данные, и при этой обработке не нарушались права человека. Что касается частных лиц, то, по словам Хейберг, инспекция может лишь консультировать.

На прошлой неделе Eesti Päevaleht написал, что находящийся в отделении принудительного лечения психиатрической клиники в Ямеяла дважды убийца Владимир Яриков с сентября прошлого года регулярно записывал видеоролики о больнице и пациентах и беспрепятственно выкладывал их на YouTube.

«В этом случае, глядя в будущее, есть самый быстрый и разумный способ ограничить деятельность человека и хорошая возможность воспрепятствовать в записи видео. В данном случае это может сделать отвечающее за человека учреждение – больница», - сказала пресс-секретарь Инспекции защиты личных данных в ответе Postimees.

С точки зрения инспекции, таким образом, речь идет о случае, когда ситуацию нельзя окончательно решить, призвав человека к порядку, или советом запретить открытый показ видео.