ФОТО: Digitark

Свадьбу можно организовать по-разному: кто-то приобретает комплексное обслуживание, а кто-то делает все от начала и до конца самостоятельно. Многое, конечно, зависит от размаха свадьбы, пожеланий и возможностей, но в любом случае нужно с чего-то начать, и тогда открываешь в браузере google.com. Если ты более-менее умеешь гуглить, то ты в курсе, что чем более конкретный вопрос ты задашь, тем лучше, потому что простое “How to plan a wedding” может завести немного не туда, пишет Кристи Саареметс в техноблоге Digitark.

К счастью, сегодня на просторах интернета имеются разного рода инструменты, которые помогут даже не слишком разбирающейся в цифровых технологиях невесте взять все под контроль. Предполагается, конечно, что невесте нравятся цифровые решения…

Старые добрые Instagram, Pinterest, Google

Если не все детали свадьбы еще обозначены, можно поискать вдохновения на самых разных порталах. В Instagram теперь тоже есть хештеги (#), которые можно отслеживать и добавлять в избранное, то есть достаточно лишь ввести поисковые слова – и все фотки мира окажутся у тебя в ленте. Pinterest – более классический ресурс для поисков вдохновения. На нем удобнее создать тематические папки, и поиск организован очень удачно. Хотя там можно найти множество крутых идей и хитростей из разряда «сделай сам», нужно сохранять трезвость ума и отдавать себе отчет, что сделать все это просто нереально, и надо выбрать какие-то 2–3 наиболее понравившихся варианта. Ну и, конечно, Google вам в помощь – здесь вы быстрее всего найдете большинство контактов местных организаторов, их портфолио и многое другое.

Бумажное или цифровое приглашение?