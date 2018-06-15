Запретят ли в Эстонии разводить костры в Иванову ночь?

Анвельт сказал, что несмотря на то, что костер на Иванову ночь — это давняя традиция, в этому году от нее лучше отказаться в силу повышенной пожароопасности, передает Rus.ERR.

"Или как говорят спасатели, развести лучше такой костер, через который можно не перепрыгнуть, а перешагнуть", - посоветовал министр.

На следующей неделе спасательный департамент представит со своей стороны предупреждения и пожелания, поскольку запрет или разрешение разведения костров в том или ином регионе это с одной стороны дело департамента, а с другой — местного самоуправления.