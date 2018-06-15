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Запретят ли в Эстонии разводить костры в Иванову ночь?

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ФОТО: Postimees.ru

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что в планах нет официального запрета разводить костры по всей Эстонии в Иванову ночь, но с огнем в этом году нужно быть осторожными.

Анвельт сказал, что несмотря на то, что костер на Иванову ночь — это давняя традиция, в этому году от нее лучше отказаться в силу повышенной пожароопасности, передает Rus.ERR.

"Или как говорят спасатели, развести лучше такой костер, через который можно не перепрыгнуть, а перешагнуть", - посоветовал министр.

На следующей неделе спасательный департамент представит со своей стороны предупреждения и пожелания, поскольку запрет или разрешение разведения костров в том или ином регионе это с одной стороны дело департамента, а с другой — местного самоуправления.

"Необходимо тщательно все взвесить и решить, какие следует установить запреты и предупреждения и сделать выводы в соответствии с прогнозами погоды", - добавил министр.

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