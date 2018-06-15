Eurostat: в мае инфляция в Эстонии была выше средней по ЕС

Годовая инфляция в Эстонии составила 3,1% , в Латвии и Великобритании 2,4%, в Румынии 4,6%, в Венгрии и Литве 2,9%, в Словакии 2,7%.

Меньше всего прирост годовой инфляции в мае был в Ирландии (0,7%), Греции (0,8%), Дании, Италии, Кипре и Финляндии (1%), а также в Польше (1,2%).

В целом по ЕС годовая инфляция в мае составила 2%, в еврозоне потребительские цены по сравнению с маем 2017 года выросли на 1,9%.