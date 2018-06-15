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Eurostat: в мае инфляция в Эстонии была выше средней по ЕС

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Иллюстративный снимок. Кошелек.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

В мае инфляция в Эстонии была выше средней по ЕС и по еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Годовая инфляция в Эстонии составила 3,1% , в Латвии и Великобритании 2,4%, в Румынии 4,6%, в Венгрии и Литве 2,9%, в Словакии 2,7%.

Меньше всего прирост годовой инфляции в мае был в Ирландии (0,7%), Греции (0,8%), Дании, Италии, Кипре и Финляндии (1%), а также в Польше (1,2%).

В целом по ЕС годовая инфляция в мае составила 2%, в еврозоне потребительские цены по сравнению с маем 2017 года выросли на 1,9%.

По сравнению с апрелем рост цен в ЕС и еврозоне составил 0,5%.

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