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  • У группы "Чайф" появился новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы России

У группы "Чайф" появился новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы России

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ФОТО: Maxim Shemetov / Reuters

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче с Саудовской Аравией на открытии чемпионата мира по футболу спел новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0", передает newsru.com

Видео он опубликовал в официальном Instagram группы. "Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия, пять - ноль, - спел Шахрин. - Я прямо просил туда в телевизор: ну, пятую давайте".

"Молодцы, порадовали старца", - поблагодарил он российских игроков, забивших пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии, по средствам Инстаграма.

Песня "Аргентина - Ямайка 5:0" с 11-го альбома группы "Чайф" "Шекогали" (1999) была посвящена поражению сборной Ямайки на чемпионате мира по футболу в 1998 году.

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