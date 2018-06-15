У группы "Чайф" появился новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы России

15. июнь 2018, 13:43
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче с Саудовской Аравией на открытии чемпионата мира по футболу спел новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0", передает newsru.com
Видео он опубликовал в официальном Instagram группы. "Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия, пять - ноль, - спел Шахрин. - Я прямо просил туда в телевизор: ну, пятую давайте".
"Молодцы, порадовали старца", - поблагодарил он российских игроков, забивших пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии, по средствам Инстаграма.
Песня "Аргентина - Ямайка 5:0" с 11-го альбома группы "Чайф" "Шекогали" (1999) была посвящена поражению сборной Ямайки на чемпионате мира по футболу в 1998 году.