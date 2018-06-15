У группы "Чайф" появился новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы России

Видео он опубликовал в официальном Instagram группы. "Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия, пять - ноль, - спел Шахрин. - Я прямо просил туда в телевизор: ну, пятую давайте".

"Молодцы, порадовали старца", - поблагодарил он российских игроков, забивших пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии, по средствам Инстаграма.