Первый канал отомстил британцам? Bместо посольства Британии в Москве показали саранскую церковь
15. июнь 2018, 13:49
В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на «Первом канале» была допущена ошибка, передает sports.ru
На месте посольства Великобритании в Москве на Смоленской набережной нарисовали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.
В трансляции также появилась стела «Освободителям Ростова», располагающаяся на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.
Напомним, что власти Великобритании бойкотировали чемпионат мира в России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Фотографии саранского храма на месте посольства Великобритании можно посмотреть здесь.