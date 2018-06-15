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  • Первый канал отомстил британцам? Bместо посольства Британии в Москве показали саранскую церковь

Первый канал отомстил британцам? Bместо посольства Британии в Москве показали саранскую церковь

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ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на «Первом канале» была допущена ошибка, передает sports.ru

На месте посольства Великобритании в Москве на Смоленской набережной нарисовали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

В трансляции также появилась стела «Освободителям Ростова», располагающаяся на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.

Напомним, что власти Великобритании бойкотировали чемпионат мира в России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Фотографии саранского храма на месте посольства Великобритании можно посмотреть здесь.

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