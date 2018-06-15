Первый канал отомстил британцам? Bместо посольства Британии в Москве показали саранскую церковь

На месте посольства Великобритании в Москве на Смоленской набережной нарисовали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

В трансляции также появилась стела «Освободителям Ростова», располагающаяся на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.

Напомним, что власти Великобритании бойкотировали чемпионат мира в России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.