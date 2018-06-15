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  • Томуск: за нарушения Закона о языке штрафовать надо работодателей

Томуск: за нарушения Закона о языке штрафовать надо работодателей

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Ильмар Томуск

ФОТО: Erakogu

По мнению руководителя Языковой инспекции Ильмара Томуска, если поднимать штрафы за нарушение Закона о языке, то применять санкции в первую очередь стоило бы в отношении юридических лиц.

По словам Томуска, денежное взыскание не стоит слишком часто заменять штрафом: штраф – это наказание, а взыскание – метод мотивирования людей, чтобы избежать наказания, пишет ERR со ссылкой на Vikerraadio. Например, сделали человеку предписание сдать экзамен на категорию В1 через год, и если он его сдал – то денежное взыскание платить ему не придется. Если окажется, что человек прилежно учил язык, но экзамен по какой-то причине провалил, Инспекция может продлить срок на изучение языка или уменьшить сумму взыскания, которое обычно составляет 60-70 евро.

Томуск добавил, что если какая-то большая фирма сознательно игнорирует требования Закона о языке, то нынешние 640 евро штрафа ее не пугают и не мотивируют менять ситуацию.

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