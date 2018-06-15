Томуск: за нарушения Закона о языке штрафовать надо работодателей

По словам Томуска, денежное взыскание не стоит слишком часто заменять штрафом: штраф – это наказание, а взыскание – метод мотивирования людей, чтобы избежать наказания, пишет ERR со ссылкой на Vikerraadio. Например, сделали человеку предписание сдать экзамен на категорию В1 через год, и если он его сдал – то денежное взыскание платить ему не придется. Если окажется, что человек прилежно учил язык, но экзамен по какой-то причине провалил, Инспекция может продлить срок на изучение языка или уменьшить сумму взыскания, которое обычно составляет 60-70 евро.