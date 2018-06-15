Департамент здоровья выясняет, как сланцевая промышленность влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа

Департамент здоровья проводит в Ида-Вирумаа исследование, чтобы выработать методику для поиска связи между состоянием внешнего воздуха с астмой и другими аллергическими заболеваниями у детей на территориях, на которые оказывает влияние сланцевая промышленность.

«И хотя из-за снижения производства в Ида-Вирумаа, использования лучших технологий и жестких требований в законодательстве защиты окружающей среды количество загрязняющих веществ в воздухе от сланцевой промышленности в течение пары десятков лет постоянно снижается, проблема все же сохраняется», - сказала советник отдела здоровья от окружающей среды Департамента здоровья Хеди Харзия.

На основании результатов исследований, в случае необходимости, в будущем будут дополнены принимаемые к использованию методы по охране окружающей среды, которые снизят негативное влияние сланцевой промышленности на жизненную среду, а значит, сохранят здоровье жителей сланцевого региона.

Разработка и применение методики охватывает как нанесение на карту загрязняющих веществ в воздухе, так и анализ внутреннего воздуха, и прохождение детьми клинических обследований. В исследовании будут задействованы 10-11-летние дети из ида-вирумааских школ, особое влияние будет обращено на влияние сланцевой промышленности в Кивиыли, Кохтла-Ярве (и отдельно в Ахтме), Нарве и Силламяэ.

На первом этапе проекта будут выработана методика, на основании которой позже будет сделан пилотный проект применения методики. На втором этапе выяснят соприкосновение исследуемых школьников с загрязненным воздухом от сланцевого сектора и иных источников. На третьем этапе среди исследуемых школьников проведут опрос, а на четвертом – клинические обследования детей.

В ходе клинических обследований проведут спирометрию, измерят окись азота в выдыхаемом воздухе и сделают тесты на коже (lgE). На пятом этапе исследования проанализируют клинические обследования, а также результаты опросов и изучения качества воздуха. Будет выработана методика о поиске связи между состоянием внешнего воздуха и детской астмой и другими аллергическим заболеваниями на территориях влияния сланцевой промышленности.