Депутаты Рийгикогу хотят покончить с курением в Эстонии к 2030 году
15. июнь 2018, 14:08
В Рийгикогу сформировано объединение некурящей Эстонии. Председателем избран Тармо Круузимяэ, по словам которого, объединение ставит целью добиться к 2030 году свободной от курения Эстонии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Рийгикогу.
"Наша искренняя мечта — поддержать отказ людей от курения и тем самым снизить ущербы здоровью от табачного дыма“, - сказал Круузимяэ.
В группу вошли также Мадис Миллинг и Харди Вольмер.
В Рийгикогу XIII созыва сформировано 81 объединение и 61 парламентская группа.