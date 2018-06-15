Депутаты Рийгикогу хотят покончить с курением в Эстонии к 2030 году

В Рийгикогу сформировано объединение некурящей Эстонии. Председателем избран Тармо Круузимяэ, по словам которого, объединение ставит целью добиться к 2030 году свободной от курения Эстонии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Рийгикогу.