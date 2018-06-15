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  • Депутаты Рийгикогу хотят покончить с курением в Эстонии к 2030 году

Депутаты Рийгикогу хотят покончить с курением в Эстонии к 2030 году

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Курильщик. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Scanpix

В Рийгикогу сформировано объединение некурящей Эстонии. Председателем избран Тармо Круузимяэ, по словам которого, объединение ставит целью добиться к 2030 году свободной от курения Эстонии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Рийгикогу.

"Наша искренняя мечта — поддержать отказ людей от курения и тем самым снизить ущербы здоровью от табачного дыма“, - сказал Круузимяэ.

В группу вошли также Мадис Миллинг и Харди Вольмер.

В Рийгикогу XIII созыва сформировано 81 объединение и 61 парламентская группа.

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