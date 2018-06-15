Автоэксперты составили топ-5 самых экономичных машин в мире

На вершину рейтинга его составители поставили французский автомобиль Peugeot 208 с дизельным двигателем BlueHDI объемом 1,6 литра. В рамках проведенного эксперимента с целью установки нового рекорда этот автомобиль проехал на полном баке (43 литра дизтоплива) 2150 км. Таким образом, расход составил всего около двух литров на 100 км пути.

Второе место досталось компактному хетчбэку Corsa компании Vauxhall с дизельным мотором CDTI EcoFlex объемом 1,3 литра, у которого средний расход топлива составляет 2,6 литра на 100 км.

Замыкает тройку лидеров корейская модель Kia Rio с трехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра, который способен расходовать 2,6 литра на 100 км в смешанном режиме.

На четвертой позиции оказалась чешская Skoda Fabia, оснащенная турбодизельным мотором объемом 1,2 литра с расходом топлива в смешанном режиме до 3,4 литра на "сотню".