В одном из таллиннских парков появились мост и парковка

В расположенном в Кристийне парке Левенру был построен новый мост через водный канал и создана парковка на 32 места. Мэр Таави Аас и старейшина района Яанус Рийбе ознакомились с завершившимися сегодня работами и остались довольны результатом.
Глава города Таави Аас выразил радость по поводу того, что помимо дорог в Таллинне строятся и новые мосты. «У мостов всегда было символическое значение: мосты это места встреч, мосты объединяют, – сказал Аас, – Отрадно, что Таллинн стал богаче на один прекрасный объединяющий мост, который сразу после строительства начали активно использовать».
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что парк Левенру является самым большим в этой части города, здесь проводятся популярные культурные мероприятия, которые собирают людей со всего города. «У парка богатая, уходящая в глубину веков история. Новый мост в парке Левенру был построен для перехода через водный канал парка со стороны центра по интересам Kullo, его длина составляет 20 метров, а движение пешеходов в результате проведенных работ станет удобнее. Новый мост вписывается в эту историческую среду», – пояснил Рийбе.
Проектную документацию по строительству нового моста составила фирма OÜ Tilts Eesti Filiaal, а проектную документацию парковки составило предприятие OÜ Keskkonna projekt. Строительные работы осуществило акционерное общество TREF Nord.