В одном из таллиннских парков появились мост и парковка

Глава города Таави Аас выразил радость по поводу того, что помимо дорог в Таллинне строятся и новые мосты. «У мостов всегда было символическое значение: мосты это места встреч, мосты объединяют, – сказал Аас, – Отрадно, что Таллинн стал богаче на один прекрасный объединяющий мост, который сразу после строительства начали активно использовать».

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что парк Левенру является самым большим в этой части города, здесь проводятся популярные культурные мероприятия, которые собирают людей со всего города. «У парка богатая, уходящая в глубину веков история. Новый мост в парке Левенру был построен для перехода через водный канал парка со стороны центра по интересам Kullo, его длина составляет 20 метров, а движение пешеходов в результате проведенных работ станет удобнее. Новый мост вписывается в эту историческую среду», – пояснил Рийбе.