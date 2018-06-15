В Кремле не верят, что Трамп действительно назвал Крым российским

"Такое количество лживых новостей, "фейк ньюс", что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно", - заявил Песков 15 июня журналистам, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

"Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - добавил пресс-секретарь.

Ранее 15 июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне также отказалась комментировать высказывание Дональда Трампа.

Накануне, 14 июня, издание BuzzFeed со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что Трамп назвал Крым частью России на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке. Политик высказался таким образом во время ужина 8 июня, когда члены клуба G7 обсуждали международные дела. Американский лидер пояснил свои слова тем, что "все жители полуострова говорят по-русски".

В статье отмечалось, что пока непонятно, были ли слова Трампа всего лишь шуткой или же они свидетельствуют о крутом повороте во внешней политике США по вопросу о присоединении Крыма к РФ.

Между тем 9 июня американский президент заявил, что присоединение Крыма к России допустил его предшественник Барак Обама, и пофилософствовал, позволил бы он сам случиться этому событию или нет, если бы в то время был президентом.