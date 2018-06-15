Нападение в Финляндии признано терактом: преступник приговорен к пожизненному заключению

Суд приговорил Абдеррахмана Буанан к пожизненному заключению за два убийства в террористических целях и восемь покушений на убийство в террористических целях. Помимо этого, преступник должен будет выплатить жертвам и их родственникам компенсацию за страдания в размере 450 тысяч евро, пишет Yle.

Осужденный будет направлен в тюрьму Турку для отбытия наказания. Приговор может быть обжалован в надворном суде.