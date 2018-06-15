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Нападение в Финляндии признано терактом: преступник приговорен к пожизненному заключению

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ФОТО: Lehtikuva / Reuters

Уездный суд региона Варсинайс-Суоми вынес сегодня приговор мужчине, устроившему в прошлом году нападение с ножом на Торговой площади в Турку. В результате трагедии погибли два человека и пострадали восемь.

Суд приговорил Абдеррахмана Буанан к пожизненному заключению за два убийства в террористических целях и восемь покушений на убийство в террористических целях. Помимо этого, преступник должен будет выплатить жертвам и их родственникам компенсацию за страдания в размере 450 тысяч евро, пишет Yle.

Осужденный будет направлен в тюрьму Турку для отбытия наказания. Приговор может быть обжалован в надворном суде.

Судебный процесс начался в апреле, а собственно заседания длились пять недель. Основные разногласия между сторонами обвинения и защиты касались того, являются ли совершенные преступления первым в истории независимой Финляндии террористическим актом. Адвокаты обвиняемого настаивали на статье «непредумышленное убийство», хотя сам нападавший признал, что совершал именно теракт.

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