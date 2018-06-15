Полноценная Windows 10 появится в смартфонах Huawei

Мобильная версия Windows официально мертва, но многие пользователи по прежнему хотели бы увидеть ОС от Microsoft на своих устройствах. И вскоре такой шанс у них появится — Huawei объявила о возможности использования привычной Windows 10 на топовых гаджетах компании.
На конференции CES Asia 2018 компания Huawei представила свой новый сервис Huawei Cloud PC, пишет 4pda.ru. Благодаря использованию протокола Huawei Desktop Protocol пользователи смогут получить доступ к облачной версии Windows 10. С запущенной при помощи удаленного доступа десктопной версии ОС будет полностью доступна внутренняя память устройства. Например, фотография, только что снятая на камеру смартфона, может быть сразу открыта в полноценном Photoshop для Windows.
Чтобы получить доступ к Windows 10, понадобится лишь установить фирменное приложение Cloud PC. При желании владелец гаджета сможет подключить к нему внешние клавиатуру, мышь и даже монитор, получив в свое распоряжение самый настоящий десктоп. Конечно, для этого потребуется высокая скорость интернет-соединения — вся обработка данных происходит в облаке.
О точной дате начала работы сервиса пока не сообщается. По имеющейся информации, в скором времени он станет доступен для смартфонов Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate RS и планшета MediaPad M5 на территории Китая. Весьма вероятен и последующий запуск выделенных серверов в Европе — в том числе и в России.