Полноценная Windows 10 появится в смартфонах Huawei

На конференции CES Asia 2018 компания Huawei представила свой новый сервис Huawei Cloud PC, пишет 4pda.ru. Благодаря использованию протокола Huawei Desktop Protocol пользователи смогут получить доступ к облачной версии Windows 10. С запущенной при помощи удаленного доступа десктопной версии ОС будет полностью доступна внутренняя память устройства. Например, фотография, только что снятая на камеру смартфона, может быть сразу открыта в полноценном Photoshop для Windows.

Чтобы получить доступ к Windows 10, понадобится лишь установить фирменное приложение Cloud PC. При желании владелец гаджета сможет подключить к нему внешние клавиатуру, мышь и даже монитор, получив в свое распоряжение самый настоящий десктоп. Конечно, для этого потребуется высокая скорость интернет-соединения — вся обработка данных происходит в облаке.