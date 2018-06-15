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Подарок на день рождения: египтяне споют 26-минутную песню о Салахе, Салах готов сыграть с Уругваем

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ФОТО: Karim Jaafar / AFP

Мохамед Салах сыграет в матче первого тура группы А с Уругваем, правда, пока не ясно на сколько минут Эктор Купер выпустит египтянина: Салах начнет матч на скамейке запасных.

"Самое главное, это его уверенность в своих силах. Доктора предлагают Мохамеду различные средства и пусть он сам решает, готов играть или нет. Я знаю Салаха хорошо. Если он скажет, что готов вступить в бой, то сто процентов, он одаст себя всего на поле" - сказал тренер египтян Эктор Купер.

Также Купер уверен, что Салах может стать лучшим бобардиром ЧМ: "Ему не только титул бомбардира по силам, он может стать здесь одним из лучших игроков всех времен!"

Фанаты на 26-й день рождения Салаха приготовили сюрприз: с трибун в честь лидера сборной Египта прозвучит 26-минутная песня.

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