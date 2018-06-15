Подарок на день рождения: египтяне споют 26-минутную песню о Салахе, Салах готов сыграть с Уругваем

"Самое главное, это его уверенность в своих силах. Доктора предлагают Мохамеду различные средства и пусть он сам решает, готов играть или нет. Я знаю Салаха хорошо. Если он скажет, что готов вступить в бой, то сто процентов, он одаст себя всего на поле" - сказал тренер египтян Эктор Купер.