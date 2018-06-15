Крайне важную услугу предлагает лишь один пляж Таллинна

Мы опросили пять таллиннских пляжей и оказалось, что на четырех из них такой возможности нет. На пляжах Харку, Какумяэ, Пикакари и даже на главном столичном пляже Пирита хранение ценных вещей — целиком и полностью головная боль их обладателей.

"На пляже Пирита хранить ценные вещи нельзя. В предыдущие годы предприниматели устанавливали шкафчики, однако интереса к ним со стороны посетителей, к сожалению, не было и они не окупились", — ответила старейшина Пирита Алина Тубли.