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Крайне важную услугу предлагает лишь один пляж Таллинна

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Штромка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В Эстонию пришло долгожданное тепло, народ устремился на пляжи, и мы задались резонным вопросом: а предоставляют ли таллиннские пляжи возможность хранить ценные вещи в надежном месте, пока их обладатель нежится на солнце и купается?

Мы опросили пять таллиннских пляжей и оказалось, что на четырех из них такой возможности нет. На пляжах Харку, Какумяэ, Пикакари и даже на главном столичном пляже Пирита хранение ценных вещей — целиком и полностью головная боль их обладателей.

"На пляже Пирита хранить ценные вещи нельзя. В предыдущие годы предприниматели устанавливали шкафчики, однако интереса к ним со стороны посетителей, к сожалению, не было и они не окупились", — ответила старейшина Пирита Алина Тубли.

Приятно удивил пляж Штромка, который такую услугу предоставляет. "На Штромке есть возможность сдать на хранение ценные вещи. Сделать это можно в часы работы кафе, обратившись к его сотруднику. Цена — 1 евро за целый день", — сообщил пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский.

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