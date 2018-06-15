Украина покажет ЧМ-2018, чтобы не лишиться прав на трансляцию ЧМ-2022

В противном случае страна рискует остаться без трансляций и следующего первенства, которое в 2022 году пройдет в Катаре.

В 2012 году Национальная телекомпания Украины приобрела пакет, в который входили права на показ матчей двух турниров — чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, а в 2013 году передала сублицензию компании «Интер Медиа Групп» на показ половины матчей.

Когда НОТУ заявила о том, что не будет показывать первенство планеты в России, то у нее появился долг перед Европейским союзом вещателей.

Последний указывал, что украинским телевизионщикам грозят штрафные санкции за отказ от трансляций, а в случае неуплаты долга — лишение права на показ первенства в Катаре.

В результате НОТУ согласилась продать сублицензию на показ второй половины игр. Благодаря этому долг перед европейцами удастся погасить и сохранить возможность показа ЧМ-2022.

Журналисты телеканал «Интер» будут освещать ЧМ-2018 в России.

Украинский канал, который также будет транслировать игры, направил в Россию своих корреспондентов.

Съемочные группы побывают во всех городах, принимающих чемпионат мира. Также телеканал планирует показывать дневники чемпионата.