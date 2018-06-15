Фото: скандально известный владелец Lamborghini рассекает по Таллинну на Ferrari без техосмотра
15. июнь 2018, 14:56
Прославившийся в эстонских СМИ как любитель Lamborghini предприниматель Хекри Каллас рассекает по Таллинну на зарегистрированном в Великобритании Ferrari, у которой уже более трех лет нет техосмотра.
Бизнесмена в последний раз видели на красной Ferrari California с британскими номерами, передает Postimees.
Поисковая система на странице авторегистра Великобритании показывает, что действие техосмотра машины закончилось 27 февраля 2015 года и после этого автомобиль техосмотр не проходил.
Хенри Каллас привлек внимание СМИ судебным процессом, который длится уже годами и в рамках которого бизнесмена обвиняются в налоговом преступлении. Предприниматель выделяется дорогими автомобиля и аксессуарами.