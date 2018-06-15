пт, 15.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фото: скандально известный владелец Lamborghini рассекает по Таллинну на Ferrari без техосмотра

Фото: скандально известный владелец Lamborghini рассекает по Таллинну на Ferrari без техосмотра

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Прославившийся в эстонских СМИ как любитель Lamborghini предприниматель Хекри Каллас рассекает по Таллинну на зарегистрированном в Великобритании Ferrari, у которой уже более трех лет нет техосмотра.

Бизнесмена в последний раз видели на красной Ferrari California с британскими номерами, передает Postimees.

Поисковая система на странице авторегистра Великобритании показывает, что действие техосмотра машины закончилось 27 февраля 2015 года и после этого автомобиль техосмотр не проходил.

Хенри Каллас привлек внимание СМИ судебным процессом, который длится уже годами и в рамках которого бизнесмена обвиняются в налоговом преступлении. Предприниматель выделяется дорогими автомобиля и аксессуарами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ