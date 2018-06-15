Картина дня: землетрясение в Эстонии и неожиданная находка на Гонсиори

Там не должно было этого быть: ремонт на Гонсиори затягивается из-за неожиданной находки

Руководители фирм, находящихся около перекопанной улицы Гонсиори, напрасно выглядывают из окна: оттуда им видны лишь одинокие рабочие, занятые строительством дороги. Читать далее...

Врачи требуют вмешаться: видеотрансляции из психиатрической клиники нужно прекратить

Союз врачей Эстонии требует правительство и канцлера юстиции вмешаться в происходящее в психиатрической клинике Ямеяла, где направленный на принудительное лечение пациент неограниченно снимает окружающих его людей и выкладывает видеоматериалы в интернет. Читать далее...

Департамент здоровья выясняет, как сланцевая промышленность влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа

Цель проекта – выработать методику, которой можно оценить, какое влияние на окружающую среду и состояние здоровья детей оказывает сланцевая промышленность на конкретной территории. Читать далее...

Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

Министр предпринимательства Урве Пало подписала указ, согласно которому многоквартирные дома должны быть обеспечены лифтом. Требование распространяется на дома с пятью этажами и выше, строительство которых завершится в следующем году после первого августа. Читать далее...

Запретят ли в Эстонии разводить костры в Иванову ночь?

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что в планах нет официального запрета разводить костры по всей Эстонии в Иванову ночь, но с огнем в этом году нужно быть осторожными. Читать далее...

Депутаты Рийгикогу летом: кто продает клубнику на рынке, а кто путешествует по Уругваю на велосипеде

Postimees выяснил, как проводят лето члены Рийгикогу. Закон не предусматривает отпуска для депутатов парламента, однако надо же как-то подготовить предвыборную кампанию и привести в порядок загородный дом! Читать далее...

Томуск: за нарушения Закона о языке штрафовать надо работодателей

По мнению руководителя Языковой инспекции Ильмара Томуска, если поднимать штрафы за нарушение Закона о языке, то применять санкции в первую очередь стоило бы в отношении юридических лиц. Читать далее...

Алкоэксперимент Осиновского дал ученым ценный материал для исследований