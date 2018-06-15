Картина дня: землетрясение в Эстонии и неожиданная находка на Гонсиори

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Там не должно было этого быть: ремонт на Гонсиори затягивается из-за неожиданной находки
Руководители фирм, находящихся около перекопанной улицы Гонсиори, напрасно выглядывают из окна: оттуда им видны лишь одинокие рабочие, занятые строительством дороги. Читать далее...
Врачи требуют вмешаться: видеотрансляции из психиатрической клиники нужно прекратить
Союз врачей Эстонии требует правительство и канцлера юстиции вмешаться в происходящее в психиатрической клинике Ямеяла, где направленный на принудительное лечение пациент неограниченно снимает окружающих его людей и выкладывает видеоматериалы в интернет. Читать далее...
Департамент здоровья выясняет, как сланцевая промышленность влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа
Цель проекта – выработать методику, которой можно оценить, какое влияние на окружающую среду и состояние здоровья детей оказывает сланцевая промышленность на конкретной территории. Читать далее...
Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами
Министр предпринимательства Урве Пало подписала указ, согласно которому многоквартирные дома должны быть обеспечены лифтом. Требование распространяется на дома с пятью этажами и выше, строительство которых завершится в следующем году после первого августа. Читать далее...
Запретят ли в Эстонии разводить костры в Иванову ночь?
Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что в планах нет официального запрета разводить костры по всей Эстонии в Иванову ночь, но с огнем в этом году нужно быть осторожными. Читать далее...
Депутаты Рийгикогу летом: кто продает клубнику на рынке, а кто путешествует по Уругваю на велосипеде
Postimees выяснил, как проводят лето члены Рийгикогу. Закон не предусматривает отпуска для депутатов парламента, однако надо же как-то подготовить предвыборную кампанию и привести в порядок загородный дом! Читать далее...
Томуск: за нарушения Закона о языке штрафовать надо работодателей
По мнению руководителя Языковой инспекции Ильмара Томуска, если поднимать штрафы за нарушение Закона о языке, то применять санкции в первую очередь стоило бы в отношении юридических лиц. Читать далее...
Алкоэксперимент Осиновского дал ученым ценный материал для исследований
Недавно ставший профессором Академии МВД ученый-экономист Индрек Саар еще десять лет назад в своей докторской работе изучал влияние повышения акциза на алкоголь на его потребление. Тогда он недооценил рост приграничной торговли и теперь, крепкий задним умом, посоветовал бы повышать акцизы медленнее, чтобы не преступить грань терпения людей. Читать далее...