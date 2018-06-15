Пациенты с редким заболеванием остались без жизненно важного препарата

В Подмосковье редким заболеванием, при котором организм не может защититься даже от пустяковой инфекции, страдают 50 человек. Половина из них лишены иммуноглобулина, остальные пользуются остатками, которых хватит примерно на месяц. Инъекции больным необходимо вводить ежемесячно на протяжении всей жизни. По словам вице-председателя "Общества пациентов с первичным иммунодефицитом" Виолетты Кожеревой, препарат не выдавали людям с марта.

Судя по сайту гозакупок, минздрав допустил ошибку, выйдя на торги с заниженной в сто раз стоимостью препарата. В пресс-службе министерства это опровергли: "В соответствии с законодательством, при расчете цены за один миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности". Там заявили, что аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По словам Кожеревой, министерство может оформить разовые закупки на месяц-два для конкретных пациентов, но не делает этого. Закупить иммуноглобулин самостоятельно пациентам не по карману: 2,5 грамма стоят от 5 до 10 тысяч рублей, а взрослому нужно примерно 30 граммов. Оставшиеся без препарата пациенты написали жалобы в подмосковный минздрав, больницы, Росздравнадзор и прокуратуру.

Один из пациентов в отсутствие препарата попал в больницу с кровотечением и получил иммуноглобулин только после многочисленных жалоб, но в меньшей дозе. За четыре дня ожидания лекарства мужчина потерял 15 килограммов. Ему обещали помочь в благотворительном фонде, но это "только расхолаживает" минздрав, считает он. Поэтому пациент обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям ведомства из-за нарушения конституционных прав.