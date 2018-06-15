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Раскрыта внешность нового купе BMW

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Логотип BMW.

ФОТО: Jonathan Ernst / Reuters

В распоряжении газеты «Авторевю» оказались первые изображения серийного купе BMW 8-й серии нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоится вечером в пятницу, 15 июня, на гоночной трассе в Ле-Мане. В марафоне впервые с 2011 года выйдут на старт машины немецкой марки – M8 GTE, пишет motor.ru.

По информации издания, по своим габаритным размерам «восьмерка» окажется близка к автомобилях шестой серии, которые скоро снимут с производства. Что касается шасси, то новинка будет унифицирована с четырехдверками пятой серии.

Ожидается, что в Ле-Мане покажут топовый вариант «восьмерки» – M850i xDrive. Купе получит 530-сильный восьмицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Впоследствии планируется появление «заряженной» версии M8 с четырехлитровым твин-турбо агрегатом мощностью около 600 сил.

Модель также оснастят полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Кроме того, машина получит спортивный выпуск.

Фотографии новинки можно посмотреть здесь.

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