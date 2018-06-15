Победа Уругвая облегчила жизнь России

Уругвай подошел к матчу в оптимальном составе: Муслера в воротах, Бентанкур руководит игрой в центре поля, а в нападении кулак из Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Египтяне в начале встречи огли рассчитывать на Салаха, правда только на его моральную поддержку: пока Мохамед не готов сыграть все 90 минут.

Начало игры выдалось гораздо более компактным и плотным, чем матч саудовцев с россиянами: класс обоих команд высок, и если бы не отсутствие Салаха, то можно было сказать, что встречаются равные соперники. Да, в принципе так оно и есть: египтяне настолько желали прервать свою 28-летнюю серию без побед на ЧМ, что играли страстно и этой страстью продавливали оборону Уругвая, в центре которой, кстати собрались ребята из мадридского "Атлетико". В нападении у Уругвая солировал Кавани - на него вырезали передачи, которые снимал высокий Хегази, но пару раз мог нападающий ПСЖ послать мяч в ворота: вратарь спасал. А на 14 минуте Суарес с паса Варелы не попал даже в створ ворот в выгодной ситуации.

Египтяне перехватили инициативу, но подходов к воротам совершали мало. Уругвай отошел немного на позицию второго номера, но когда было надо включал свое грозное оружие: Кавани на 23-й минуте отменной техникой вышел на ударную позицию но попал в кого-то из защитников египтян, а через минуту Суарес вырезал мяч в ближний угол, но не попал.

После 30-й минуты команды, выражаясь боксерским языком, сошлись в клинче: блицкрига у Уругвая не получилось, Суарес мазал отовсюду откуда мог, а Египту дико нехватало Салаха в завершении атак. Атаки не выходили и у соперников - наставник южноамериканцев двух форвардов штрафной заставил играть в позиционное нападение, чем сам себе и подкузьмил: эффективность таких атак уползла ниже нулевой отметки.

Во втором тайме Уругвай впервые продавил центр обороны Египта, но дивидендов не извлек - удар Суареса парировал Эль-Шенави. Египтяне овечали прорывами по флангам, но безидейно и на малых скоростях.

После часа игры команды сбились на дальние удары, Суарес начал уставать, бегая в поисках свободных зон и открываясь, зачастую зря, под не совсем удобные передачи. Египтянам же не хватало Салаха - Трезеге полноценно заменить звезду Египта не смог.

Где не справлялись игроки обороны Египта, выручал вратарь Эль-Шенсана - именно он остановил Суареса за 15 минут до конца встречи, когда уругваец пробивался к воротам. Правда, Суарес и сам напортачил: зачем-то вместо удара полез в обводку. Коллега египтянина по вратарскому цеху, Фернандо Муслера только один раз вступил в игру по-настоящему, отбив удар Фатхи.

За пять минут до конца встречи вратарь египтян снова показал свой класс: Кавани пробивал с линии штрафной, но Эль-Шевани каким-то чудом сумел рукой достать мяч и предотвратить гол. На предпоследней минуте Кавани заработав штрафной исполнил его мастерски но удача отвернулась от Уругвая - только штанга, а Суарес на добивании попал в своего же партнера.