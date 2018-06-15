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  • Грязин о поправках в Закон о языке: речь не о людях, а о фирмах

Грязин о поправках в Закон о языке: речь не о людях, а о фирмах

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Игорь Грязин.

ФОТО: Postimees

В Рийгикогу в четверг был зарегистрирован проект поправок в Закон о языке, которые предусматривают десятикратное повышение штрафа за нарушение языковых требований.

По словам депутата парламента Игоря Грязина, часто штрафы сравнительно небольшие и могут оказаться недостаточными, чтобы принудить нарушителя исполнить закон, сообщает Rus ERR. На вопрос о том, что будет с Ида-Вирумаа в случае увеличения штрафов, Грязин ответил, что для этого региона ничего не изменится, так как там совершенно особенная ситуация.

«Кстати, когда мы говорим о величине этих штрафах, мы ведь говорим не о людях, мы говорим о госучреждениях, школах и фирмах, у которых большие обороты, и для которых нынешние 500 евро штрафа незаметны», - заключил Грязин.

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