Грязин о поправках в Закон о языке: речь не о людях, а о фирмах

По словам депутата парламента Игоря Грязина, часто штрафы сравнительно небольшие и могут оказаться недостаточными, чтобы принудить нарушителя исполнить закон, сообщает Rus ERR. На вопрос о том, что будет с Ида-Вирумаа в случае увеличения штрафов, Грязин ответил, что для этого региона ничего не изменится, так как там совершенно особенная ситуация.