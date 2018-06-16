Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

Нет ничего удивительного и в том, пишет Таранд, что за заявлением министра не последовало ни бурной реакции, ни возведения баррикад, поскольку эта тема волнует всего лишь крохотную часть общества.

По данным Минобразования, в Эстонии в детский сад ходит более 90% всех детей в возрасте от четырёх до семи лет. Другими словами, общее количество «уклонистов» составляет чуть более тысячи на каждый год рождения.

Причиной, по которой небольшое количество детей не ходит в детсад, является либо несостоятельность их родителей, либо несостоятельность местных самоуправлений, в которых они проживают.

По мнению публициста, вероятность того, что несостоятельных родителей объединяет какая-либо принципиальная платформа, позволяющая им организованно противостоять идее обязательного дошкольного обучения, ничтожно мала. Таким образом, заключает он, раздуть тему на политическом уровне будет сложно как простым смертным, так и партийным верхушкам, и потому въехать на ней в Рийгикогу на предстоящих выборах будет невозможно.

Либеральные критики, считает Таранд, будут прямо-таки должны спросить, разумно ли решать проблему столь крохотного и разобщённого меньшинства введением всеобщей принудиловки, и не разумнее ли было бы государству предложить более экономное решение, затрагивающие не повально всех дошкольников, а лишь «уклонистов»?

«Когда общество берётся за принудительное воспитание молодых и беззащитных душ, то это же посягательство на автономию семьи, находящейся под защитой конституции, и, что ещё хуже, в детсадах и школах преподают ведь всякую современную пошлятину, не соответствующую христианским ценностям и уводящую детей от Бога», - иронизирует Каарел Таранд.

Если после парламентских выборов будет создана другая коалиция, то инициатива Майлис Репс так и рискует остаться инициативой, полагает колумнист, недоумевая при этом, почему в соседней Финляндии новшества обкатываются сначала на небольшой группе людей, а у нас в Эстонии пилотные проекты охватывают сразу всю страну. Таранд предлагает проверить дееспособность реформы начального образования в течение нескольких лет в каком-либо конкретном самоуправлении и только после признания тестирования удачным, а также после выявления всех недоработок, применить закон на территории всей страны. В случае же провала эксперимента государство смогло бы избежать чрезмерных растрат.

Таранд предлагает провести эксперимент максимально быстро, причём в Тарту или в одной из многолюдных волостей, граничащей со столицей. Сам Таллинн, по его мнению, слишком велик.

«Апробирование реформы в Тарту было бы безопаснее всего, поскольку университетский город не испытывает недостатка в академических кадрах и персонале, необходимом для обучения детей, а также не лишён умения вести дела, - уверен Таранд. – К настоящему времени город более или менее справился с созданием инфраструктуры начального образования и ликвидировал очереди в детсадах, и потому если к нынешним шести тысячам воспитанников детсадов прибавится ещё пара сотен, то с таким ростом можно было бы справиться».