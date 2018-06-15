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"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
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Киев отреагировал на слова Трампа о российском Крыме

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Павел Климкин.

ФОТО: Scanpix

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, его слова вырваны из контекста. Об этом в пятницу, 15 июня, в комментарии «Левому берегу» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Lenta.ru.

«Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым — российский. И, насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом [Эммануэлем Макроном], и с канцлером Германии [Ангелой Меркель] — там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс», — рассказал Климкин.

Глава МИД Украины указал, что никаких подтверждений опубликованной изданием BuzzFeed информации о словах Трампа нет.

Он отметил, что Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке. «Мы очень детально объяснили, как это осуществляется», — поведал Климкин.

«Я спрашивал у наших иностранных партнеров [о наличии такого разговора]. [Они утверждают, что] многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина», — добавил он.

«[Трамп] много чего говорил», — сказал Климкин. Кроме того, сам глава украинского МИД «знает, кто распространяет ложные слухи». «А вот тиражировать эти глупости — не стоит, это грустно», — заключил он.

14 июня издание ​BuzzFeed со ссылкой на два анонимных источника в дипломатической среде сообщило, что Трамп говорил лидерам стран «Большой семерки», что Крым — российский, так как все, кто живет там, говорят по-русски. После выхода заметки пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах Дональда Трампа о российском Крыме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в информации источников BuzzFeed о том, что Трамп считает Крым российским. «Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны», — сказал Песков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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