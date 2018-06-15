Столтенберг уверен, что Трамп на саммите альянса продемонстрирует приверженность НАТО

"Соединенные Штаты и президент Трамп на саммите вновь подтвердят приверженность трансатлантическому единству и альянсу НАТО", - сказал Столтенберг в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что ранее Трамп уже выражал ему такое намерение. О таком стремлении американского президента свидетельствует и его действия, добавил генсек.

При этом он упомянул наращивание американского контингента в Европе при Трампе, увеличение на 40% финансирования американского военного присутствия в этом регионе, большую интенсивность военных учений.