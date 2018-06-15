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Столтенберг уверен, что Трамп на саммите альянса продемонстрирует приверженность НАТО

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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS/SCNAPIX

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что президент США Дональд Трамп на саммите в июле подтвердит стремление Вашингтона действовать в интересах альянса.

"Соединенные Штаты и президент Трамп на саммите вновь подтвердят приверженность трансатлантическому единству и альянсу НАТО", - сказал Столтенберг в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что ранее Трамп уже выражал ему такое намерение. О таком стремлении американского президента свидетельствует и его действия, добавил генсек.

При этом он упомянул наращивание американского контингента в Европе при Трампе, увеличение на 40% финансирования американского военного присутствия в этом регионе, большую интенсивность военных учений.

Столтенберг выразил уверенность, что Трамп прибудет в Брюссель на саммит, и "мы все вместе направим мощный сигнал о единстве НАТО".

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